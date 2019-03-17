FULL-DISKfighter для Windows

FULL-DISKfighter 1.5.12

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Описание FULL-DISKfighter 1.5.12Описание   Скачать FULL-DISKfighter 1.5.12СКАЧАТЬ (2,57 Мб) Скриншоты FULL-DISKfighter 1.5.12Скриншоты (3)   Статистика FULL-DISKfighter 1.5.12Статистика   Отзывы о FULL-DISKfighter 1.5.12Отзывы (0)  
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FULL-DISKfighter - приложение, с помощью которого вы сможете почистить компьютер от ненужных файлов и различного "мусора", который скопился в вашей системе. Утилита помогает восстановить свободное пространство и оптимизировать работу жесткого диска.

FULL-DISKfighter предлагает 4 инструмента:

  • Очистка. Находит и удаляет ненужные файлы на жестком диске.
  • Находит и удаляет ненужные дублирующие файлы.
  • Оптимизация файловой системы. Ускоряет ПК, обеспечивая более плавную и эффективную работу.
  • Находит большие файлы, размером более 50 МБ.

FULL-DISKfighter проверяет весь жесткий диск или любые указанные вами папки, и затем систематически находит и предлагает вам удалить:

  • Файлы загрузки программ
  • Дублирующие файлы
  • Временные файлы Интернета
  • Старые файлы обновлений Windows
  • Обновления сервис-паков
  • Файлы журналов
  • Журналы сбоев
  • Дампы памяти
  • Сообщения об ошибках
  • и др.
FULL-DISKfighter
FULL-DISKfighter
FULL-DISKfighter
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $22.49
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 274
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе FULL-DISKfighter

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