Google Старт - отличный и удобный лаунчер для Android от самого разработчика этой мобильной операционной системы - Google. Установив это приложение, Ваш основной рабочий экран избавится от лишних ярлыков и иконок: Вы сами определяете, что разместить на рабочий стол для более продуктивной и быстрой работы со своим устройством.

Если Вам понадобится перейти к списку всех имеющихся приложений, то тапните по центральному кружочку в нижней части экрана. Отсюда же как раз и можно перетаскивать программы на главный экран.

Особое внимание уделено комфортному поиску нужной информации как на самом устройстве, так и в интернете. Специально для этого на каждом рабочем столе имеется поисковая строка от Google, где возможны как текстовые запросы, так и голосовые, активируемые фразой "OK Google".

Еще одной фишкой приложения является наличие полезных подсказок Google Now. Для их появления эту функцию сначала нужно активировать в настройках. Теперь если сделать свайп вправо с основного окна, то Вы получите информацию о погоде, ситуации на дорогах, последних спортивных результатах, расписании транспорта, увидите интересные статьи и видеоролики, а также многое другое. При чем вся выборка происходит на основе текущего местоположения, так что Вы будете в курсе всех происходящих вокруг Вас событий.

Ну и конечно программа имеет широкие возможности для стильной визуализации внешнего вида гаджета. Тут приготовлено много качественных картинок для обоев рабочего стола, удобных виджетов и живых заставок. При желании можно использовать и свое собственное изображение или фотографию для персонализации рабочего стола.

В целом, можно с уверенностью сказать, что Google Старт действительно грамотно продуманный лаунчер, который сделает использование девайса более комфортным, удобным и быстрым, обеспечивая доступ к самым нужным приложениям и важным уведомлениям.