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Bitdefender Rescue CD 12.12.2018
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Bitdefender Rescue CD - аварийный антивирусный загрузочный диск, предназначенный для сканирования и удаления вирусов с компьютера, когда операционная система не загружается или работает неправильно, и восстановления операционной системы после вирусной атаки.
Сканирует и удаляет вирусы и другое вредоносное ПО на всех жестких дисках до того, как загрузится операционная система, тем самым предотвращает запуск руткитов и вредоносного ПО, что облегчает обнаружение кода вирусов по сигнатурам.
Обновление вирусных сигнатур проходит в автоматическом режиме при каждом новом запуске диска BitDefender Rescue CD.
Как создать загрузочный Bitdefender Rescue CD:
- Скачайте загрузочный ISO-образ.
- Используя программу для записи CD/DVD дисков, запишите образ на CD или DVD носитель.
- Вы можете сделать загрузочный USB-носитель.
- Вставьте загрузочный диск в CD/DVD привод или внешний носитель в USB-порт и загрузите компьютер, выбрав загрузку с CD/DVD/USB носителя.
- Выберите язык, на котором загрузиться графический режим Bitdefender Rescue CD (доступны: английский, немецкий, французский, румынский, испанский).
- После этого запуститься мастер удаления, который поэтапно поможет обнаружить и удалить вирусы и другие угрозы на вашей системе.
- Первый этап - загрузка последних обновлений.
- После того, как вирусные базы полностью обновятся, автоматически запустится интерфейс антивирусного сканера Bitdefender, и автоматически начнется сканирование жесткого диска на вирусы и другие вредоносные программы.
После сканирования будет предложено воспользоваться дополнительными инструментами: файловый менеджер, текстовый редактор, калькулятор, менеджер процессов, почтовый клиент, браузер и т.п. Имеются инструмент для жесткого закрытия приложений, интегрированные инструменты для создания образов разделов и восстановления из образа, набор утилит для админов, инструменты для управления сетевыми конфигурациями, конфигурациями WIFI и др.
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