Bitdefender Rescue CD для Windows

Bitdefender Rescue CD 12.12.2018

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Bitdefender Rescue CD 12.12.2018Описание   Скачать Bitdefender Rescue CD 12.12.2018СКАЧАТЬ (832 Мб) Скриншоты Bitdefender Rescue CD 12.12.2018Скриншоты (5)   Статистика Bitdefender Rescue CD 12.12.2018Статистика   Отзывы о Bitdefender Rescue CD 12.12.2018Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bitdefender Rescue CD - аварийный антивирусный загрузочный диск, предназначенный для сканирования и удаления вирусов с компьютера, когда операционная система не загружается или работает неправильно, и восстановления операционной системы после вирусной атаки.

Сканирует и удаляет вирусы и другое вредоносное ПО на всех жестких дисках до того, как загрузится операционная система, тем самым предотвращает запуск руткитов и вредоносного ПО, что облегчает обнаружение кода вирусов по сигнатурам.

Обновление вирусных сигнатур проходит в автоматическом режиме при каждом новом запуске диска BitDefender Rescue CD.

Как создать загрузочный Bitdefender Rescue CD:

  • Скачайте загрузочный ISO-образ.
  • Используя программу для записи CD/DVD дисков, запишите образ на CD или DVD носитель.
  • Вы можете сделать загрузочный USB-носитель.
  • Вставьте загрузочный диск в CD/DVD привод или внешний носитель в USB-порт и загрузите компьютер, выбрав загрузку с CD/DVD/USB носителя.
  • Выберите язык, на котором загрузиться графический режим Bitdefender Rescue CD (доступны: английский, немецкий, французский, румынский, испанский).
  • После этого запуститься мастер удаления, который поэтапно поможет обнаружить и удалить вирусы и другие угрозы на вашей системе.
  • Первый этап - загрузка последних обновлений.
  • После того, как вирусные базы полностью обновятся, автоматически запустится интерфейс антивирусного сканера Bitdefender, и автоматически начнется сканирование жесткого диска на вирусы и другие вредоносные программы.

После сканирования будет предложено воспользоваться дополнительными инструментами: файловый менеджер, текстовый редактор, калькулятор, менеджер процессов, почтовый клиент, браузер и т.п. Имеются инструмент для жесткого закрытия приложений, интегрированные инструменты для создания образов разделов и восстановления из образа, набор утилит для админов, инструменты для управления сетевыми конфигурациями, конфигурациями WIFI и др.

Bitdefender Rescue CD
Bitdefender Rescue CD
Bitdefender Rescue CD
Bitdefender Rescue CD
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 508
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Антивирусы
ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

Recuva 1.53.1087

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым

HDD Regenerator 2011

HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с

Advanced Archive Password Recovery 4.54.110

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR

R-Studio 8.9 build 173593

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти,

R.saver 6.18.1 / 2.5.1

R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки,

Handy Recovery 5.5

Handy Recovery - программа для восстановления случайно удаленных или поврежденных файлов. Присутствует поддержка всех файловых систем, восстановление файлов с

скачать Adguard

Отзывы о программе Bitdefender Rescue CD

Admin

Отзывов о программе Bitdefender Rescue CD 12.12.2018 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 