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Учет клиентов в салоне красоты для Windows

Учет клиентов в салоне красоты 1.42

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Описание Учет клиентов в салоне красоты 1.42Описание   Скачать Учет клиентов в салоне красоты 1.42СКАЧАТЬ (15,46 Мб) Скриншоты Учет клиентов в салоне красоты 1.42Скриншоты (3)   Статистика Учет клиентов в салоне красоты 1.42Статистика   Отзывы о Учет клиентов в салоне красоты 1.42Отзывы (0)  
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Учет клиентов в салоне красоты - программное решение учета клиентов в салоне красоты, парикмахерской, SPA центре, солярии или студии загара.

Основные преимущества и достоинства программы Учет клиентов в салоне красоты:

  • Учет клиентов в салоне красоты, парикмахерской, SPA центре, солярии, студии загара
  • Расписание записи клиентов
  • График работы сотрудников
  • Учет заказов клиентов
  • Учет продаж услуг и товаров
  • Учет оплат
Что нового в Учет клиентов в салоне красоты 1.42?
  • появилась возможность создавать новые печатные формы на основе существующих
  • появился модуль заметок
Учет клиентов в салоне красоты
Учет клиентов в салоне красоты
Учет клиентов в салоне красоты
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2000
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 555
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе Учет клиентов в салоне красоты

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