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5 Учет клиентов и продаж - программа для учета клиентов и продаж. Позволяет вести учет продаж товаров, учет договоров, выставление счетов и т.п. Ведет журнал событий и запланированных дел. Есть возможность многопользовательской работы с приложением. Особенности программы: Учет клиентов юридических и физических лиц.

Учет контактных лиц клиентов.

Ведение журнала событий и запланированных дел с автоматическим напоминанием.

Создание договоров. Учет сроков окончания договоров. Формирование печатной формы договора.

Выставление счета по договору или напрямую клиенту. Формирование печатной формы счета на оплату и счет-фактуры.

Прием платежей по счетам. Частичная оплата счета. Оплата счета несколькими платежами.

Ведение справочника товаров и услуг с разделением по категориям. Прайс-листы.

Многопользовательская работа с программой. Единая база данных.

Изменение структуры таблиц базы данных. Добавление новых свойств и удаление ненужных. Переименование свойств.

Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы.

Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм.

Получение изображения с WEB камеры. Что нового в Учет клиентов и продаж 1.42?

появилась возможность создавать новые печатные формы на основе существующих

появился модуль заметок