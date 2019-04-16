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Учет клиентов и продаж для Windows

Учет клиентов и продаж 1.42

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Описание Учет клиентов и продаж 1.42Описание   Скачать Учет клиентов и продаж 1.42СКАЧАТЬ (13,85 Мб) Скриншоты Учет клиентов и продаж 1.42Скриншоты (19)   Статистика Учет клиентов и продаж 1.42Статистика   Отзывы о Учет клиентов и продаж 1.42Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Учет клиентов и продаж - программа для учета клиентов и продаж. Позволяет вести учет продаж товаров, учет договоров, выставление счетов и т.п. Ведет журнал событий и запланированных дел. Есть возможность многопользовательской работы с приложением.

Особенности программы:

  • Учет клиентов юридических и физических лиц.
  • Учет контактных лиц клиентов.
  • Ведение журнала событий и запланированных дел с автоматическим напоминанием.
  • Создание договоров. Учет сроков окончания договоров. Формирование печатной формы договора.
  • Выставление счета по договору или напрямую клиенту. Формирование печатной формы счета на оплату и счет-фактуры.
  • Прием платежей по счетам. Частичная оплата счета. Оплата счета несколькими платежами.
  • Ведение справочника товаров и услуг с разделением по категориям. Прайс-листы.
  • Многопользовательская работа с программой. Единая база данных.
  • Изменение структуры таблиц базы данных. Добавление новых свойств и удаление ненужных. Переименование свойств.
  • Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы.
  • Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм.
  • Получение изображения с WEB камеры.
Что нового в Учет клиентов и продаж 1.42?
  • появилась возможность создавать новые печатные формы на основе существующих
  • появился модуль заметок
Учет клиентов и продаж
Учет клиентов и продаж
Учет клиентов и продаж
Учет клиентов и продаж
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб.
Ограничение в работе программы60 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 722
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе Учет клиентов и продаж

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