SPYWAREfighter

AVZ 4.46

AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...

Avast Free Antivirus 2019 (19.3.4241)

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ

SpyBot-Search & Destroy 2.7.64.0

SpyBot-Search & Destroy - инструмент для обнаружения и эффективной очистки ПК от всевозможных программ-шпионов и рекламных модулей. Приложение умеет очищать списки