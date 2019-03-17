SPYWAREfighter для Windows

SPYWAREfighter 4.5.165

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Описание SPYWAREfighter 4.5.165Описание   Скачать SPYWAREfighter 4.5.165СКАЧАТЬ (2,18 Мб) Скриншоты SPYWAREfighter 4.5.165Скриншоты (5)   Статистика SPYWAREfighter 4.5.165Статистика   Отзывы о SPYWAREfighter 4.5.165Отзывы (0)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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SPYWAREfighter - антишпионская программа для поиска и удаления троянов, шпионских и вредоносных программ и другого нежелательного ПО. Дополняет существующие приложения, обеспечивающие безопасность системы.

Защитит от шпионских, рекламных, и других нежелательных программ, таких как Trojan, Worm, Dialer, Hijacker и килоггеры. Программа простая в установке и использовании.

Характеристики:

  • Автоматически очищает компьютер от остатков инфекций, таких как файлы и команды запуска.
  • Мониторинг всей системы в реальном времени.
  • Подозрительные файлы будут обезврежены и помещены в зашифрованном виде в карантин.
  • Выбор методов защиты системы.
  • Помещение безопасных файлов в белый список.
  • Защита всех учетных записей Windows на компьютере
  • Безопасное обнаружение и удаление DLL-троянов.
  • Сканирование и чистка реестра Windows.
  • Инструменты анализа (запуска, связей и процессов).
  • Защита обновлений при помощи защищенных подписей.
  • Ежедневные обновления базы данных.
  • Обеспечивают защиту даже от самых новых угроз.
SPYWAREfighter
SPYWAREfighter
SPYWAREfighter
SPYWAREfighter
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $44.99
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 294
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы
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Отзывы о программе SPYWAREfighter

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