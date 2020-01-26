CryptoPrevent для Windows

CryptoPrevent 19.01.09

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Описание CryptoPrevent 19.01.09Описание   Скачать CryptoPrevent 19.01.09СКАЧАТЬ (18,15 Мб) Скриншоты CryptoPrevent 19.01.09Скриншоты (7)   Статистика CryptoPrevent 19.01.09Статистика   Отзывы о CryptoPrevent 19.01.09Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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CryptoPrevent - утилита для защиты Windows от угроз типа CryptoLocker, троянов-вымагателей, шифрующих ваши личные данные, с последующим предложением их расшифровки за деньги.

Программа действует проактивно, искусственно создавая и реализуя объекты групповой политики, которые будут блокировать запуск определенных программ. Предотвращает негативные последствия не только CryptoLocker, но и других подобных вирусов. Работает не только на политике ограничения использования программ Windows, а включает фильтры реального времени и файлы/обновления сигнатур.

Модуль Filter Module фильтрует конкретные исполняемые файлы на основе хэш-сигнатур, также может фильтровать на основе других критериев с использованием более сложных наборов правил, а также включает опцию для возможности в любом случае разрешать запуск пользователю. Включен для CPL, SCR и PIF файлов по умолчанию – расширенные опции позволяют включить также для файлов EXE/COM.

Особенности:

  • На основе правил и хэш-сигнатур защищает систему. Может менять вплоть до 200 параметров Windows.
  • Позволяет выбрать методы, по которым будет осуществляться превентивная защита от запуска вредоносных программ.
  • Вы также можете автоматически добавить в белый список EXE-файлы.
  • Функция отмены всех политик и функция тестирования.
  • Возможность ручного добавления в Белый список.
CryptoPrevent
CryptoPrevent
CryptoPrevent
CryptoPrevent
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 686
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе CryptoPrevent

Дмитрий про CryptoPrevent 9.0 [26-01-2020]

Представляю как он на радостях будет мне менять 200 параметров винды, да ещё на английском )).
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