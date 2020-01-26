CryptoPrevent - утилита для защиты Windows от угроз типа CryptoLocker, троянов-вымагателей, шифрующих ваши личные данные, с последующим предложением их расшифровки за деньги.

Программа действует проактивно, искусственно создавая и реализуя объекты групповой политики, которые будут блокировать запуск определенных программ. Предотвращает негативные последствия не только CryptoLocker, но и других подобных вирусов. Работает не только на политике ограничения использования программ Windows, а включает фильтры реального времени и файлы/обновления сигнатур.

Модуль Filter Module фильтрует конкретные исполняемые файлы на основе хэш-сигнатур, также может фильтровать на основе других критериев с использованием более сложных наборов правил, а также включает опцию для возможности в любом случае разрешать запуск пользователю. Включен для CPL, SCR и PIF файлов по умолчанию – расширенные опции позволяют включить также для файлов EXE/COM.

Особенности: