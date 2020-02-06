Smart AppLock для Android

Smart AppLock 7.5.2 для Android

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Описание Smart AppLock 7.5.2 для AndroidОписание   Скачать Smart AppLock 7.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (3,76 Мб) Скриншоты Smart AppLock 7.5.2 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Smart AppLock 7.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Smart AppLock 7.5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Smart AppLock – функциональный инструмент для блокировки приложений на вашем мобильном Android-девайсе, который позволяет защитить установленное ПО на устройстве с помощью пароля или графического ключа.

Основные возможности Smart AppLock:

  • Блокировка установленных приложений с помощью пароля (PIN-код или слово), графического ключа или рисунка.
  • Идентификация несанкционированной попытки проникновения с фотографированием на камеру лица нарушителя и отправки изображения по электронной почте.
  • Имитация блокировки.
  • Наличие многопарольного режима.
  • Возможность создания и управления профилями.
  • Персонализация экрана блокировки.
  • Поддержка графических ключей разных размеров.
  • Блокировка экрана по времени.
  • Разблокировка при подключении к конкретному Wi-Fi или Bluetooth.
  • Блокировка входящих и исходящих вызовов.
  • Защита соединений (3G, Wi-Fi, Bluetooth, USB).
  • Удаленная блокировка при помощи SMS с ключевым словом.
  • Резервное копирование и восстановление.
  • Поддержка ландшафтной и портретной ориентации экрана.
  • Наличие полноэкранного режима и многое другое.
Smart AppLock
Smart AppLock
Smart AppLock
Smart AppLock
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 538
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокеры
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Отзывы о программе Smart AppLock

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