Piano Tiles 2 для Android

Piano Tiles 2 3.1.0.1057 для Android

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Описание Piano Tiles 2 3.1.0.1057 для AndroidОписание   Скачать Piano Tiles 2 3.1.0.1057 для AndroidСКАЧАТЬ (71,32 Мб) Скриншоты Piano Tiles 2 3.1.0.1057 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Piano Tiles 2 3.1.0.1057 для AndroidСтатистика   Отзывы о Piano Tiles 2 3.1.0.1057 для AndroidОтзывы (0)  
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Piano Tiles 2 - продолжение популярной игры Piano Tales, в которой игроку предстоит продемонстрировать чудеса ловкости и отличное чувство ритма, тапая по черным клавишам в такт музыкальному сопровождению. Попробуйте себя в роли виртуозного музыканта.

Если безошибочно сыграть выбранную мелодию, то игроку начисляется игровой опыт, а также откроются новые уровни и разблокируются новые песни. Набравшись опыта можно проверить свои силы на Арене, пытаясь побить рекорды других пользователей. Кроме этого присутствует возможность просматривать рейтинги игроков со всего мира и соревноваться с ними, а также поделиться записью собственного исполнения с друзьями.

Чешутся руки от желания поиграть? Скорее устраивай концерт фортепиано и померься ловкостью рук с друзьями. Пусть твои пальцы движутся быстрее ветра!

Piano Tiles 2
Piano Tiles 2
Piano Tiles 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 412
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое - Музыка
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Отзывы о программе Piano Tiles 2

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