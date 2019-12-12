ExaApartments для Windows

ExaApartments 5.48

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ExaApartments 5.48Описание   Скачать ExaApartments 5.48СКАЧАТЬ (6,62 Мб) Скриншоты ExaApartments 5.48Скриншоты (6)   Статистика ExaApartments 5.48Статистика   Отзывы о ExaApartments 5.48Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ExaApartments - уникальное решение для учета сдачи квартир, домов и апартаментов в аренду. Эта программа поможет автоматизировать работу фирм, занимающихся сдачей недвижимости во временное пользование. Здесь реализован весь спектр услуг, необходимый для полноценного и качественного контроля за арендованным имуществом: учет аренды, управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое.

База данных содержит в себе всю информацию об апартаментах, гостях, услугах, контрагентах и другом, которая доступна не только локально, но и из любой точки мира в режиме реального времени. Кроме того, эта площадка связывает действия директора, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Основные возможности:

  • полный контроль деятельности фирмы из любой точки мира,
  • максимально быстрое и удобное добавление заказов - резервирование апартаментов, проживание,
  • работа всех сотрудников онлайн,
  • учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным,
  • мощные аналитические инструменты,
  • автоматизированный расчет проживания и всех дополнительных услуг,
  • учет движения наличных средств по кассе,
  • расширение функционала за счет дополнительных модулей - Интернет-бронирование, Ресурсы, БСО, Рассылка E-mail и др.,
  • работа с контрагентами,
  • удобная фильтрация таблиц,
  • вывод на печать таблиц (формат MS Word и Excel) и другое.
ExaApartments
ExaApartments
ExaApartments
ExaApartments
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 950 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 245
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
ТОП-сегодня раздела "Ведение дел"
 

Microsoft Office 2010 (для дома и бизнеса)

Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому

Контроль исполнения поручений 6.5

Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля исполнения выданных поручений. Обладает рядом дополнительных возможностей,

Окна.NET 2.8

Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать рабочие процессы расчета конструкций и организовать оперативное

Регистрация документов организации 4.8

Регистрация документов организации - программа предназначена для регистрации и ведения входящей, исходящей корреспонденции и внутренних документов (приказов,

ЭРМ инженера по охране труда 9.0

ЭРМ инженера по охране труда - программа для автоматизации работы инженера по охране труда

Monitor CRM 4.0.38.2

Monitor CRM – программа для оптимизации коммерческой и маркетинговой деятельности компаний. Основная задача, которую решает CRM-система Monitor - автоматизация

скачать Adguard

Отзывы о программе ExaApartments

Admin

Отзывов о программе ExaApartments 5.48 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 