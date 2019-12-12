ExaApartments - уникальное решение для учета сдачи квартир, домов и апартаментов в аренду. Эта программа поможет автоматизировать работу фирм, занимающихся сдачей недвижимости во временное пользование. Здесь реализован весь спектр услуг, необходимый для полноценного и качественного контроля за арендованным имуществом: учет аренды, управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое.
База данных содержит в себе всю информацию об апартаментах, гостях, услугах, контрагентах и другом, которая доступна не только локально, но и из любой точки мира в режиме реального времени. Кроме того, эта площадка связывает действия директора, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.
Основные возможности:
полный контроль деятельности фирмы из любой точки мира,
максимально быстрое и удобное добавление заказов - резервирование апартаментов, проживание,
работа всех сотрудников онлайн,
учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным,
мощные аналитические инструменты,
автоматизированный расчет проживания и всех дополнительных услуг,
учет движения наличных средств по кассе,
расширение функционала за счет дополнительных модулей - Интернет-бронирование, Ресурсы, БСО, Рассылка E-mail и др.,
работа с контрагентами,
удобная фильтрация таблиц,
вывод на печать таблиц (формат MS Word и Excel) и другое.