ExaApartments - уникальное решение для учета сдачи квартир, домов и апартаментов в аренду. Эта программа поможет автоматизировать работу фирм, занимающихся сдачей недвижимости во временное пользование. Здесь реализован весь спектр услуг, необходимый для полноценного и качественного контроля за арендованным имуществом: учет аренды, управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое.

База данных содержит в себе всю информацию об апартаментах, гостях, услугах, контрагентах и другом, которая доступна не только локально, но и из любой точки мира в режиме реального времени. Кроме того, эта площадка связывает действия директора, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Основные возможности: