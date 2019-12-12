ExaExcursions - комплексное программное решение для экскурсионных агентств, которое сделает работу каждой точки продажи экскурсионно-туристических услуг более эффективной и прибыльной. В этой базе данных содержится вся информация об экскурсиях, о точках выезда, о кассирах, водителях и экскурсоводах, а также о БСО, транспорте, местах в автобусах, трансферах, зарплатах и не только. Причем все это доступно онлайн в режиме реального времени из любой точки мира, где есть выход в интернет. Программа связывает руководителя, диспетчера, бухгалтера и других сотрудников компании, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.
Основные возможности:
полный контроль над экскурсиями и трансферами
работа с партнерами: совместная продажа билетов на общую экскурсию
полный учет комиссионного вознаграждения
расчет зарплаты кассиров, водителей, экскурсоводов — возможность очень тонкой настройки (вплоть до того, что на конкретный рейс водитель получит особую оплату)
быстрое выставление счетов
полный контроль бланков строгой отчетности — учет выдачи кассирам и их продажи, сравнение с информацией от экскурсоводов
возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии водительских удостоверений для водителей)
работа всех сотрудников онлайн (или с последней локальной копией в случае отсутствия интернета), также существует локальная версия программы, работающая без интернета
модуль Интернет-бронирование
хранения истории изменения цен экскурсий, тарифов оплат сотрудникам
учет продаж сопутствующих товаров: карты города и др.
возможность работы с тремя прайсами на экскурсии, плюс разделение на взрослые и детские
печать прайса экскурсий
присвоение мест пассажирам в транспорте
печать расписания экскурсий, три вида: обычное, миниформат, для точек продаж (даже учитывается время прибытия транспорта к точке на посадку)
печать посадочного листа (для экскурсовода и водителя) с данными по пассажирам, времени прибытия к местам посадки
печать заказ-наряда для водителя
удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по сотрудникам и др.