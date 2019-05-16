Actual Transparent Window для Windows

Actual Transparent Window 8.14

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Описание Actual Transparent Window 8.14Описание   Скачать Actual Transparent Window 8.14СКАЧАТЬ (7,52 Мб) Скриншоты Actual Transparent Window 8.14Скриншоты (3)   Статистика Actual Transparent Window 8.14Статистика   Отзывы о Actual Transparent Window 8.14Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 8
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Actual Transparent Windows - небольшая утилита, которая предоставит вам возможность изменять прозрачностью любых окошек (программных и диалоговых) в операционных системах Windows. Программа запоминает настройки индивидуально для каждого рабочего окна.

Actual Transparent Window
Actual Transparent Window
Actual Transparent Window
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 046
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе Actual Transparent Window

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