Actual Transparent Window

Punto Switcher 4.4.3.407

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

Rainmeter 4.3 build 3298

Rainmeter - набор виджетов в стиле Windows 7, который можно редактировать в зависимости от своих предпочтений и потребностей. Программа отображает на рабочем столе

Process Monitor 3.52

Process Monitor - инструмент отслеживания для Windows. В режиме реального времени отображает активность файловой системы, реестра, а также процессов и потоков