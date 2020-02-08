Dr. Booster

Î÷èñòêà RAM 1.0.6 äëÿ Android
Î÷èñòêà RAM - ñàìàÿ ïðîñòàÿ óòèëèòà äëÿ âûñâîáîæäåíèÿ çàðåçåðâèðîâàííîé, íî íå çàäåéñòâîâàííîé îïåðàòèâíîé ïàìÿòè âàøåãî Android-óñòðîéñòâà
KingRoot 5.2.2 äëÿ Android
KingRoot – åñëè âû çàõîòèòå ïîëó÷èòü ïðàâà Root íà ñâîåì Android-óñòðîéñòâå è ïðè ýòîì íå ñèëüíî çàìîðà÷èâàòüñÿ ñ ïîäêëþ÷åíèÿìè ê ÏÊ, òî ïðèëîæåíèå èäåàëüíî âàì
Ìàñòåð î÷èñòêè êýøà 1.09 äëÿ Android
Áûñòðàÿ è íàäåæíàÿ î÷èñòêà êåøà íà âàøåì óñòðîéñòâå îäíèì êëèêîì. Ïðèëîæåíèå âûãîäíî îòëè÷àåò ìîìåíòàëüíîå ñêàíèðîâàíèå äåâàéñà, óäîáíûé è ïðîñòîé èíòåðôåéñ, à òàêæå
Kingo SuperUser 2.1.6.2 äëÿ Android
Kingo SuperUser – ïðîãðàììà êîîðäèíèðóåò ðàáîòó óñòðîéñòâà, ñâÿçàííóþ ñ ROOT-ïðàâàìè. Ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàéòå ïðèëîæåíèÿ, êîòîðûì íåîáõîäèìû ïðàâà ñóïåðïîëüçîâàòåëÿ
KinScreen 4.3.2 äëÿ Android
KinScreen – àâòîìàòè÷åñêàÿ îïòèìèçàöèÿ ðàáîòû äèñïëåÿ ïîçâîëèò ïðîäëèòü âðåìÿ àâòîíîìíîé ðàáîòû óñòðîéñòâà. Òåïåðü íå íóæíî âêëþ÷àòü/âûêëþ÷àòü ýêðàí – óòèëèòà
CM Launcher 3.55.4 äëÿ Android
CM Launcher - 3D-ëàóí÷åð óêðàñèò è ïåðñîíàëèçèðóåò âàøå óñòðîéñòâî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì àíèìàöèîííûõ ýôôåêòîâ, òåì è âèäæåòîâ. Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ïðîãðàìì â ýòîé