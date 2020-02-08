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Dr. Booster 2.0.1077 äëÿ Android

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Îïèñàíèå Dr. Booster 2.0.1077 äëÿ AndroidÎïèñàíèå   Ñêà÷àòü Dr. Booster 2.0.1077 äëÿ AndroidÑÊÀ×ÀÒÜ (21,74 Ìá) Ñêðèíøîòû Dr. Booster 2.0.1077 äëÿ AndroidÑêðèíøîòû (4)   Ñòàòèñòèêà Dr. Booster 2.0.1077 äëÿ AndroidÑòàòèñòèêà   Îòçûâû î Dr. Booster 2.0.1077 äëÿ AndroidÎòçûâû (0)  
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Dr. Booster - ïðèëîæåíèå äëÿ Android-óñòðîéñòâ, êîòîðîå ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíî äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âàøåãî ìîáèëüíîãî ãàäæåòà ïðè çàïóñêå èãð. Äàæå åñëè ó âàñ ñòàðåíüêèé è íå î÷åíü ìîùíûé ñìàðòôîí èëè ïëàíøåò, âû ñìîæåòå ïîëíîöåííî íàñëàæäàòüñÿ ñàìûìè ðåñóðñîåìêèìè èãðîâûìè ïðèëîæåíèÿìè ñ ïîìîùüþ ýòîãî èíñòðóìåíòà.

Óäîáíî, ÷òî ýòà ïðîãðàììà ñàìà ñêàíèðóåò äåâàéñ è íàõîäèò âñå óñòàíîâëåííûå èãðû, ïîêàçûâàÿ èõ â îòäåëüíîì îêîøêå. Åñëè æå êàêîãî-òî èç ïðèëîæåíèé â ñïèñêå íåò, òî åãî ìîæíî äîáàâèòü âðó÷íóþ - è ýòî ìîãóò áûòü íå òîëüêî èãðû. Òåïåðü çàïóñòèâ èãðó èç èíòåðôåéñà Dr. Booster, ïðîèçîéäåò àâòîìàòè÷åñêàÿ îïòèìèçàöèÿ ñèñòåìíûõ ðåñóðñîâ âàøåãî ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà, ÷òî ïîçâîëèò èãðàì áîëåå áûñòðî çàãðóæàòüñÿ è èãðàòü áåç çàâèñàíèé.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè ïðèëîæåíèÿ:

  • Àâòîìàòè÷åñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ è ñîðòèðîâêà èãð ïîñëå óñòàíîâêè.
  • Áûñòðûé äîñòóï è çàïóñê èãð ñ ïîìîùüþ ïàïêè "Èãðû", ðàñïîëîæåííîé íà ãëàâíîì ýêðàíå ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà.
  • Îïòèìèçàöèÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.
  • Áåçîïàñíûå ðåêîìåíäàöèè "Îòëè÷íûå èãðû" - ýòî ðåêîìåíäîâàííûå ïðèëîæåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåðåííûå íà ïðåäìåò áåçîïàñíîñòè, ÷òî îáåñïå÷âàåò äîïîëíèòåëüíóþ çàùèòó â èíòåðíåòå.
  • Óâåäîìëåíèÿ äëÿ îòîáðàæåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðèëîæåíèè, íîâîñòÿõ è ðåêîìåíäàöèÿõ èìåííî äëÿ âàñ.
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Î÷èñòêà RAM 1.0.6 äëÿ Android

Î÷èñòêà RAM - ñàìàÿ ïðîñòàÿ óòèëèòà äëÿ âûñâîáîæäåíèÿ çàðåçåðâèðîâàííîé, íî íå çàäåéñòâîâàííîé îïåðàòèâíîé ïàìÿòè âàøåãî Android-óñòðîéñòâà

KingRoot 5.2.2 äëÿ Android

KingRoot – åñëè âû çàõîòèòå ïîëó÷èòü ïðàâà Root íà ñâîåì Android-óñòðîéñòâå è ïðè ýòîì íå ñèëüíî çàìîðà÷èâàòüñÿ ñ ïîäêëþ÷åíèÿìè ê ÏÊ, òî ïðèëîæåíèå èäåàëüíî âàì

Ìàñòåð î÷èñòêè êýøà 1.09 äëÿ Android

Áûñòðàÿ è íàäåæíàÿ î÷èñòêà êåøà íà âàøåì óñòðîéñòâå îäíèì êëèêîì. Ïðèëîæåíèå âûãîäíî îòëè÷àåò ìîìåíòàëüíîå ñêàíèðîâàíèå äåâàéñà, óäîáíûé è ïðîñòîé èíòåðôåéñ, à òàêæå

Kingo SuperUser 2.1.6.2 äëÿ Android

Kingo SuperUser – ïðîãðàììà êîîðäèíèðóåò ðàáîòó óñòðîéñòâà, ñâÿçàííóþ ñ ROOT-ïðàâàìè. Ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàéòå ïðèëîæåíèÿ, êîòîðûì íåîáõîäèìû ïðàâà ñóïåðïîëüçîâàòåëÿ

KinScreen 4.3.2 äëÿ Android

KinScreen – àâòîìàòè÷åñêàÿ îïòèìèçàöèÿ ðàáîòû äèñïëåÿ ïîçâîëèò ïðîäëèòü âðåìÿ àâòîíîìíîé ðàáîòû óñòðîéñòâà. Òåïåðü íå íóæíî âêëþ÷àòü/âûêëþ÷àòü ýêðàí – óòèëèòà

CM Launcher 3.55.4 äëÿ Android

CM Launcher - 3D-ëàóí÷åð óêðàñèò è ïåðñîíàëèçèðóåò âàøå óñòðîéñòâî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì àíèìàöèîííûõ ýôôåêòîâ, òåì è âèäæåòîâ. Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ïðîãðàìì â ýòîé

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