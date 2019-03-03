Bitdefender Mobile Security - надежный инструмент, который предоставляет комплексную защиту мобильных Android-устройств от разнообразных вирусов и угроз, а также выделяется среди аналогов минимальной нагрузкой на систему и экономным потреблением заряда батареи.

Приложение включает в себя набор функциональных инструментов, как например антивирусный сканер, защитник приватности, Анти-вор, блокировки приложений, интернет защиту и пр.

Основные возможности Bitdefender Mobile Security: