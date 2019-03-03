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Bitdefender Mobile Security 3.3.045.806 для Android
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Bitdefender Mobile Security - надежный инструмент, который предоставляет комплексную защиту мобильных Android-устройств от разнообразных вирусов и угроз, а также выделяется среди аналогов минимальной нагрузкой на систему и экономным потреблением заряда батареи.
Приложение включает в себя набор функциональных инструментов, как например антивирусный сканер, защитник приватности, Анти-вор, блокировки приложений, интернет защиту и пр.
Основные возможности Bitdefender Mobile Security:
- Автоматическое сканирование приложений во время их установки.
- Облачная технология распознавания угроз.
- Возможность запускать антивирусный сканер вручную.
- Наличие Защитника Приватности, который следит за установленным ПО и выявляет приложения, которые злоупотребляют персональными данными пользователя.
- Встроенный блокировщик приложений, который показывает список всех установленных в системе приложений и позволяет выбрать те из них, которые можно защитить паролем от несанкционированного запуска.
- Защита в режиме реального времени при посещении веб-сайтов и автоматическая блокировка вредоносных и фишинговых ресурсов.
- Функция Анти-вор, благодаря которой можно определить местоположение украденного ли утерянного устройства, а также предотвратить попадание конфиденциальных данных в чужие руки.
- Наличие отчетов и журнала событий.
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Отзывы о программе Bitdefender Mobile Security
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