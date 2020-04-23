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Trivia Crack Kingdoms для Android

Trivia Crack Kingdoms 1.19.3 для Android

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Описание Trivia Crack Kingdoms 1.19.3 для AndroidОписание   Скачать Trivia Crack Kingdoms 1.19.3 для AndroidСКАЧАТЬ (87,98 Мб) Скриншоты Trivia Crack Kingdoms 1.19.3 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Trivia Crack Kingdoms 1.19.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Trivia Crack Kingdoms 1.19.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Исследуй новое королевство Trivia Crack и вызывай на состязание друзей, семью и товарищей на каналах викторины, посвещённых твоим любимым темам в приложении Trivia Crack Kingdoms. Узнай, какие последние тренды среди твоих друзей и развлекайся, побеждая их в области их собственных интересов.

Огромное множество удивительных каналов викторин. От спортивных команд до звёзд эстрады и от телепередач до последней глобальной кампании Greenpeace. Для всякой вообразимой сферы знания есть свой канал:

  • Любишь животных? Не тяни кота за хвост, а создай свой канал о четвероногих друзьях.
  • Ты настоящий гурман? Создай свой собственный канал о фаршированных рябчиках и добавь в него свои любимые ингредиенты.
  • Твои ученики засыпают на уроке математики? Приплюсуй их к твоему каналу и умножь развлечение.
  • Испытай эмблематический режим Мультиканал - набор вопросов из твоих любимых каналов.

Открывай новые испытания, спрятанные в каждом ящичке. Знакомься с расширенным семейством персонажей Trivia Crack и следуй за ними по Королевству, разблокируя разные достижения.

Найди Короля, собери все короны прежде твоего соперника и докажи, что ты самый большой любитель пиццы пепперони в мире.

Каждый ящичек содержит разный режим игры:

  • Эксперт - специально отчеканенные для тебя вопросы.
  • Королева - ответь на пять вопросов за 30 секунд. Время не ждёт.
  • Вампир - ответь правильно на 3 вопроса и похить корону.
  • Трио воинов - ответь правильно на 2 из 3 вопросов, чтобы продолжить поиск короны.
  • Пират - ответь правильно на 3 вопроса и получи сокровище.

Особенности Trivia Crack Kingdoms:

  • Создай свою собственную викторину о своих интересах и состязайся с друзьями.
  • Познакомься и общайся в чате с товарищами по интересам со всего света.
  • Исследуй королевство с постоянно растущим списком официальных каналов викторин.
  • Делись своими достижениями в соцсетях.
  • Играй на более 20 языках, включая английский, испанский, немецкий, португальский,французский и т.д.
Что нового в Trivia Crack Kingdoms 1.19.3 для Android?
  • Исправление ошибок.
Trivia Crack Kingdoms
Trivia Crack Kingdoms
Trivia Crack Kingdoms
Trivia Crack Kingdoms
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 674
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
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Отзывы о программе Trivia Crack Kingdoms

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