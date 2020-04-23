Исследуй новое королевство Trivia Crack и вызывай на состязание друзей, семью и товарищей на каналах викторины, посвещённых твоим любимым темам в приложении Trivia Crack Kingdoms. Узнай, какие последние тренды среди твоих друзей и развлекайся, побеждая их в области их собственных интересов.

Огромное множество удивительных каналов викторин. От спортивных команд до звёзд эстрады и от телепередач до последней глобальной кампании Greenpeace. Для всякой вообразимой сферы знания есть свой канал:

Любишь животных? Не тяни кота за хвост, а создай свой канал о четвероногих друзьях.

Ты настоящий гурман? Создай свой собственный канал о фаршированных рябчиках и добавь в него свои любимые ингредиенты.

Твои ученики засыпают на уроке математики? Приплюсуй их к твоему каналу и умножь развлечение.

Испытай эмблематический режим Мультиканал - набор вопросов из твоих любимых каналов.

Открывай новые испытания, спрятанные в каждом ящичке. Знакомься с расширенным семейством персонажей Trivia Crack и следуй за ними по Королевству, разблокируя разные достижения.

Найди Короля, собери все короны прежде твоего соперника и докажи, что ты самый большой любитель пиццы пепперони в мире.

Каждый ящичек содержит разный режим игры:

Эксперт - специально отчеканенные для тебя вопросы.

Королева - ответь на пять вопросов за 30 секунд. Время не ждёт.

Вампир - ответь правильно на 3 вопроса и похить корону.

Трио воинов - ответь правильно на 2 из 3 вопросов, чтобы продолжить поиск короны.

Пират - ответь правильно на 3 вопроса и получи сокровище.

Особенности Trivia Crack Kingdoms: