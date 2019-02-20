Chrome Download Unblocker для Windows

Chrome Download Unblocker 6.0

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Описание Chrome Download Unblocker 6.0Описание   Скачать Chrome Download Unblocker 6.0СКАЧАТЬ (4,16 Мб) Скриншоты Chrome Download Unblocker 6.0Скриншоты (2)   Статистика Chrome Download Unblocker 6.0Статистика   Отзывы о Chrome Download Unblocker 6.0Отзывы (0)  
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Chrome Download Unblocker - простой инструмент для отключения блокировки загрузки файлов в браузере Google Chrome. Последние версии Chrome анализируют скачиваемый контент на основе механизма "Safe Browsing" для предотвращения загрузки вредоносных ссылок. Однако бывают ситуации ложного срабатывания, когда абсолютно чистый файл невозможно скачать на свой ПК. Кроме того, практически у каждого пользователя имеется антивирусное решение для нейтрализации вредоносных элементов, так что с точки зрения безопасности такой подход блокирования загрузок не эффективен и пожалуй бесполезен.

Эта утилита позволит вам буквально в один клик мышки разрешить все загрузки в Chrome. Точно также выполняется возвращение к привычному режиму функционирования браузера.

Скриншоты Chrome Download Unblocker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 285
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Загрузка файлов
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