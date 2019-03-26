GWX Stopper - небольшая утилита для отключения оповещения в системном трее о необходимости обновления до Windows 10. Если вы пользователь операционок от XP до 8.1 и пока не желаете переходить на "десятку" в силу разных причин, то наверняка вас раздражает навязчивое уведомление от Microsoft с предложением испытать новую ОС в деле.

Чтобы избавиться от такого сообщения и не навредить системе, как раз и был придуман этот инструмент. Он не требует от пользователя каких бы то но было знаний и основ программирования - просто запустите утилиту и нажмите "Stop GWX". Вот собственно говоря и все - сообщение больше не будет появляться. При этом еще и освободится некоторая часть ресурсов ПК, которая расходовалась на загрузку обновления, что могло замедлять работу компьютера.