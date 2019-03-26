GWX Stopper для Windows

GWX Stopper 3.3

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Описание GWX Stopper 3.3Описание   Скачать GWX Stopper 3.3СКАЧАТЬ (579 Кб) Скриншоты GWX Stopper 3.3Скриншоты (2)   Статистика GWX Stopper 3.3Статистика   Отзывы о GWX Stopper 3.3Отзывы (1)  
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GWX Stopper - небольшая утилита для отключения оповещения в системном трее о необходимости обновления до Windows 10. Если вы пользователь операционок от XP до 8.1 и пока не желаете переходить на "десятку" в силу разных причин, то наверняка вас раздражает навязчивое уведомление от Microsoft с предложением испытать новую ОС в деле.

Чтобы избавиться от такого сообщения и не навредить системе, как раз и был придуман этот инструмент. Он не требует от пользователя каких бы то но было знаний и основ программирования - просто запустите утилиту и нажмите "Stop GWX". Вот собственно говоря и все - сообщение больше не будет появляться. При этом еще и освободится некоторая часть ресурсов ПК, которая расходовалась на загрузку обновления, что могло замедлять работу компьютера.

GWX Stopper
GWX Stopper
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 697
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи
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Отзывы о программе GWX Stopper

Сергей про GWX Stopper 2.5 [23-04-2016]

Спасибо разработчику значок убрался обновление невыскакивает вроде работает.Пока все нормально.
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