Elcomsoft Phone Viewer - инструмент для просмотра пользовательских данных, извлечённых из резервных копий устройств под управлением Apple iOS, BlackBerry 10, Windows Phone 8 и Windows 10 Mobile. Поддерживаются форматы как локальных резервных копий, так и данные, извлечённые из облачных хранилищ. Программа проста в освоении и использовании.

Возможности Phone Viewer:

Возможность просмотра удалённых сообщений SMS и iMessage при работе с резервными копиями данных iOS.

Позволяет просматривать контакты, сообщения, список звонков, данные заметок и календаря.

Мультимедийная галерея, предоставляющая удобный доступ к фотографиям и видео, снятым на исследуемом устройстве и полученным в виде вложения.

Фильтры для быстрого поиска фотографий и видео, снятых или полученных в течение указанного времени.

Полное и выборочное экспортирование фото и видео.

Автоматическая сортировка изображений и видео по категориям (Камера, Вложения, Прочее).

Поддержка EXIF позволяет привязать фотографии к координатам на карте, что позволяет узнать точное место, в котором был сделан тот или иной кадр.

Поддерживает все существующие форматы резервных копий, поддерживаемые операционными системами iOS, BlackBerry 10 и Windows Phone 8 и создаваемые локально или в «облачном» хранилище, в том числе формат резервных копий, извлечённых из учётных записей Windows Live с помощью Elcomsoft Phone Breaker.

Быстрый вызов карт Google Maps для отображения координат пользователя.

С помощью приложения можно просмотреть: