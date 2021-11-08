Elcomsoft Phone Viewer для Windows
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 79 евро
|Ограничение:
|доступно только 10 записей
|Версия:
|5.32.37313 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ElcomSoft Co. Ltd
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 415 | Статистика
|Размер:
|83,84 Мб
|СКАЧАТЬ
Elcomsoft Phone Viewer - инструмент для просмотра пользовательских данных, извлечённых из резервных копий устройств под управлением Apple iOS, BlackBerry 10, Windows Phone 8 и Windows 10 Mobile. Поддерживаются форматы как локальных резервных копий, так и данные, извлечённые из облачных хранилищ. Программа проста в освоении и использовании.
Возможности Phone Viewer:
- Возможность просмотра удалённых сообщений SMS и iMessage при работе с резервными копиями данных iOS.
- Позволяет просматривать контакты, сообщения, список звонков, данные заметок и календаря.
- Мультимедийная галерея, предоставляющая удобный доступ к фотографиям и видео, снятым на исследуемом устройстве и полученным в виде вложения.
- Фильтры для быстрого поиска фотографий и видео, снятых или полученных в течение указанного времени.
- Полное и выборочное экспортирование фото и видео.
- Автоматическая сортировка изображений и видео по категориям (Камера, Вложения, Прочее).
- Поддержка EXIF позволяет привязать фотографии к координатам на карте, что позволяет узнать точное место, в котором был сделан тот или иной кадр.
- Поддерживает все существующие форматы резервных копий, поддерживаемые операционными системами iOS, BlackBerry 10 и Windows Phone 8 и создаваемые локально или в «облачном» хранилище, в том числе формат резервных копий, извлечённых из учётных записей Windows Live с помощью Elcomsoft Phone Breaker.
- Быстрый вызов карт Google Maps для отображения координат пользователя.
С помощью приложения можно просмотреть:
- Модель и название устройства
- Серийный номер устройства
- Дата и время создания резервной копии
- Другую системную информацию (для iOS устройств: IMEI, ID устройства, номер телефона, версия iOS)
- Пользовательские данные:
- Контакты (включая контакты Facebook, Gmail и т.п.).
- Сообщения (для резервных копий устройств iOS можно просматривать также и удаленные сообщения SMS и iMessage).
- Заметки (Для Windows Phone в формате Microsoft OneNote).
- Журнал звонков (включая FaceTime) (примечание: не доступно для Windows Phone).
- Календарь (для всех учетных записей, включая локальные, Microsoft Exchange и iCloud) (кроме Windows Phone).
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