Zback - программа для синхронизация и резервного копирования файлов и папок на компьютере, в том числе и на съемных носителях. Приложение имеет простой интуитивно понятный интерфейс и не вызывает проблем в настройке. При бекапе нужно зайти на вкладку Simple Back, указать папку с данными для резервирования и целевую директорию, где и будет храниться копия. В этой же вкладке выполняется и восстановление информации, когда это понадобится.

Синхронизация происходит аналогично: на вкладке Simple Sync выберите начальную папку и папку, куда будут копироваться файлы. На вкладке Manual вы найдете дополнительные инструменты для работы с файлами: обновление бекапа, копирование всех файлов, создание зеркала с данными (для облачных сервисов), удаление и др. Здесь же можно фильтровать данные по маске, дате и пр. параметрам.

В целом, все понятно и удобно. Теперь, если вам нужно будет создать резервную копию файлов с важными данными или иметь их самую актуальную версию на съемном носителе, то сделайте это комфортно с программой Zback.