M8 Free Clipboard для Windows

M8 Free Clipboard 30.0

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Описание M8 Free Clipboard 30.0Описание   Скачать M8 Free Clipboard 30.0СКАЧАТЬ (17,07 Мб) Скриншоты M8 Free Clipboard 30.0Скриншоты (7)   Статистика M8 Free Clipboard 30.0Статистика   Отзывы о M8 Free Clipboard 30.0Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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M8 Free Clipboard - инструмент для удобной работы с буфером обмена, который хранит все скопированные элементы (текст, URL-ссылки, изображения и т.д.) и позволяет легко их использовать при необходимости. Программа поддерживает работу с 20 отдельными вкладками по 25 ячеек памяти в каждой (всего 500 ячеек), что вполне достаточно для обычного использования.

Приложение поддерживает функцию захвата экрана: скопированная картинка или скриншот тоже появится в одной из ячеек буфера обмена. Весьма удобно реализован предпросмотр содержимого памяти - для этого достаточно навести курсор на какую-либо ячейку и появится окошко с хранимой информацией, что облегчает выбор нужного элемента. Кроме того, для каждой записи можно ввести комментарий и выделить ее цветом.

В общем, если вы часто набираете однотипные тексты, используете одни и те же изображения да и вообще работаете с однотипной информацией, то эта программа поможет вам значительно сэкономить время при копировании и вставке материала.

M8 Free Clipboard
M8 Free Clipboard
M8 Free Clipboard
M8 Free Clipboard
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 444
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе M8 Free Clipboard

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