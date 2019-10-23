VClip - один из самых простых инструментов для захвата картинки монитора и записи всех происходящих действий на дисплее в видеофайл. Программа практически лишена настроек: доступны выбор fps (15, 25, 30) и формат выходного файла (mp4, webm, ogg, avi, gif).

Вам останется только растянуть рамку захвата до нужного размера и нажать кнопку "Rec". Когда запись окончена, используйте кнопку "Stop". После этого нажмите "Save" и укажите место сохранения видеоролика. Стоит отметить, что программа может также записывать и звуковое сопровождение к файлу, сохраняя аудио дорожку со звуковой карты вашего компьютера.

Эта утилита не требует установки в систему (портативное приложение) и пригодится, если нужно быстро записать происходимые действия на экране вашего монитора для отправки другу, в службу поддержки и т.д.