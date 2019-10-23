VClip для Windows

VClip 2.0

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Описание VClip 2.0Описание   Скачать VClip 2.0СКАЧАТЬ (14 Мб) Скриншоты VClip 2.0Скриншоты (3)   Статистика VClip 2.0Статистика   Отзывы о VClip 2.0Отзывы (2)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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VClip - один из самых простых инструментов для захвата картинки монитора и записи всех происходящих действий на дисплее в видеофайл. Программа практически лишена настроек: доступны выбор fps (15, 25, 30) и формат выходного файла (mp4, webm, ogg, avi, gif).

Вам останется только растянуть рамку захвата до нужного размера и нажать кнопку "Rec". Когда запись окончена, используйте кнопку "Stop". После этого нажмите "Save" и укажите место сохранения видеоролика. Стоит отметить, что программа может также записывать и звуковое сопровождение к файлу, сохраняя аудио дорожку со звуковой карты вашего компьютера.

Эта утилита не требует установки в систему (портативное приложение) и пригодится, если нужно быстро записать происходимые действия на экране вашего монитора для отправки другу, в службу поддержки и т.д.

VClip
VClip
VClip
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 636
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
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Отзывы о программе VClip

Юлия про VClip 1.0 [16-04-2017]

После нажатия на кнопку "Stop" всё вылетает, перестаёт отвечать, зависает, не работает. На официальном сайте говорят запускать эту "программу" от имени администратора но это ничего не даёт.
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Юлия про VClip 1.0 [14-04-2017]

Скачала с официального сайта и убедилась что скринкаст с этой «программой» не сделать: после нажатия на кнопку "Rec" и VClip и все программы перестают отвечать, запуск от имени администратора ничего не исправляет.
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