Моды ПРОТанки - этот модпак является одной из лучших сборок модов для популярной онлайн-игры World of Tanks, стабильная и качественная, основное правило которой "Максимум FPS в бою".

Модпак насчитывает более сотни различных модов и конфигурационных файлов для них. Для удобства установка модов поделена на взаимосвязанные секции наборов различных модов. Выпускается в русском и английском варианте и предлагает множество эксклюзивных решений, над которыми работали коллектив разработчиков, тестеров и просто игроков. Так что вы можете быть уверенными, что с данной сборкой вы будете получать истинное удовольствие от игры.

Особенности мультипака:

Подскажет и защитит пользователя от неправильной установки модов.

Восстановит повреждения клиента при неправильном использовании ранее Tweaker.

Позволяет создать бекап (резервную копию) установленных модов от текущего патча игры .

Позволяет аккуратно удалить старые установленные моды.

Содержит удобные графические превью модов и текстовое подробное описание каждого мода.

Позволяет прослушать аудио превью для звуковых модов.

Насчитывает сотни различный модов и конфигурационных файлов для них на выбор.

Установка модов поделена на взаимосвязанные секции наборов различных модов.

Позволяет скачивать "тяжелые" моды ангаров, озвучек и т.п. прямо во время установки через обычное скачивание с сервера или через p2p сети.

Центр Модификаций для тонкой настройки большинства модов прямо в ангаре игры.

Включена возможность настраивать эффекты игры и оптимизировать производительность для повышения fps в бою.

Специальный мод-помощник в ангаре, подсказывающий об обновлении модов.

Мод ПРОТанки включает в себя:

Прицелы для аркадного и снайперского режима.

P-mod - комплексный мод, содержащий множество полезных изменений игры: «Командирская камера»; Многократный зум; Быстрая смена оборудования; Информация о респауне при загрузке в бой; Расширенная статистика; и многое другое.

Модификация боевого интерфейса (XVM).

Различные полезные мелочи: Информационная панель выбранной цели; Панель повреждений; Предохранитель SafeShot; Стволы противника на миникарте; Оповещение союзников о засвете; и другое.



Внимание! В первые дни патча рекомендуется скачивать Ультра версию модпака, чтобы избежать задержек и возможных проблем с установкой.