Моды ПРОТанки для Windows

Моды ПРОТанки 1.4.0.1 #43

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Моды ПРОТанки 1.4.0.1 #43Описание   Скачать Моды ПРОТанки 1.4.0.1 #43СКАЧАТЬ (107,4 Мб) Скриншоты Моды ПРОТанки 1.4.0.1 #43Скриншоты (15)   Статистика Моды ПРОТанки 1.4.0.1 #43Статистика   Отзывы о Моды ПРОТанки 1.4.0.1 #43Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Моды ПРОТанки - этот модпак является одной из лучших сборок модов для популярной онлайн-игры World of Tanks, стабильная и качественная, основное правило которой "Максимум FPS в бою".

Модпак насчитывает более сотни различных модов и конфигурационных файлов для них. Для удобства установка модов поделена на взаимосвязанные секции наборов различных модов. Выпускается в русском и английском варианте и предлагает множество эксклюзивных решений, над которыми работали коллектив разработчиков, тестеров и просто игроков. Так что вы можете быть уверенными, что с данной сборкой вы будете получать истинное удовольствие от игры.

Особенности мультипака:

  • Подскажет и защитит пользователя от неправильной установки модов.
  • Восстановит повреждения клиента при неправильном использовании ранее Tweaker.
  • Позволяет создать бекап (резервную копию) установленных модов от текущего патча игры .
  • Позволяет аккуратно удалить старые установленные моды.
  • Содержит удобные графические превью модов и текстовое подробное описание каждого мода.
  • Позволяет прослушать аудио превью для звуковых модов.
  • Насчитывает сотни различный модов и конфигурационных файлов для них на выбор.
  • Установка модов поделена на взаимосвязанные секции наборов различных модов.
  • Позволяет скачивать "тяжелые" моды ангаров, озвучек и т.п. прямо во время установки через обычное скачивание с сервера или через p2p сети.
  • Центр Модификаций для тонкой настройки большинства модов прямо в ангаре игры.
  • Включена возможность настраивать эффекты игры и оптимизировать производительность для повышения fps в бою.
  • Специальный мод-помощник в  ангаре, подсказывающий об обновлении модов.

Мод ПРОТанки включает в себя:

  • Прицелы для аркадного и снайперского режима.
  • P-mod - комплексный мод, содержащий множество полезных изменений игры:
    • «Командирская камера»;
    • Многократный зум;
    • Быстрая смена оборудования;
    • Информация о респауне при загрузке в бой;
    • Расширенная статистика;
    • и многое другое.
  • Модификация боевого интерфейса (XVM).
  • Различные полезные мелочи:
    • Информационная панель выбранной цели;
    • Панель повреждений;
    • Предохранитель SafeShot;
    • Стволы противника на миникарте;
    • Оповещение союзников о засвете;
    • и другое.

Внимание! В первые дни патча рекомендуется скачивать Ультра версию модпака, чтобы избежать задержек и возможных проблем с установкой.

Что нового в Моды ПРОТанки 1.4.0.1 #43?
  • Обновлен XVM
  • Обновлен PMOD
  • Обновлено еще более 10 модов.
Скриншоты Моды ПРОТанки:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 060
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Онлайн игры
ТОП-сегодня раздела "Утилиты"
 

ArtMoney 8.04.1 SE

ArtMoney - отличная возможность упростить прохождение любимой игры, не забивая себе голову собиранием ресурсов, накоплением опыта, количеством боеприпасов и пр.

FPS Monitor 5020

Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана игры. Больше не нужно переключаться из игры на десктоп или подключать второй

Nexus Mod Manager 0.65.2

Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер модов для популярных игр. Позволяет загружать, устанавливать, обновлять

Fraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК

ArtMoney 8.04.1 Pro

ArtMoney - приложение для заядлых геймеров, с помощью которого можно получить бесконечные ресурсы, патроны, бессмертие, прокачать опыт и прочие полезные плюшки.

RaidCall 8.2.0

RaidCall - популярное приложение для настройки связи у геймеров. Идеально подойдет для командного общения в MMORPG и шутер-играх. Качественный звук, минимальная

скачать Adguard

Отзывы о программе Моды ПРОТанки

Admin

Отзывов о программе Моды ПРОТанки 1.4.0.1 #43 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 