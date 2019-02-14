Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 5 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Моды от Amway921 - сборка модов для World of Tanks от популярного вододела Amway921. В сборку входит все самое необходимое, функциональное и полезное, без лишнего мусора. Для удобства выбора нужного мода весь установщик оснащен галочками, картинками и подписями. Проверяет наличие обновлений модпака, так что вы всегда будете в курсе последних изменений. В состав модпака входит: eXtended Visualization Mod - расширенные маркеры, отлетающий урон, модификация захвата базы, лог нанесённого урона, расширенная карусель танков, возможность заменить «лампочку» перка «6-е чувство» и иконки танков

Замена стандартных звуков игры

Часы в ангаре

Цветные результаты завершенных боёв

Подробная статистика за сессию на сервере

«Экипаж»: расширенное личное дело танкиста

Подробные описания к умениям экипажа

«Танкоопыт»: отображение количества опыта до элитного статуса танка

Менеджер игровых реплеев

WG Social и WG Stream;

Увеличение времени отображения «лампочки» перка «6-е чувство»

Отключение красного мигания изображения при получении урона

Отключение дрожания изображения при получении урона

Оповещение союзников о своём «засвете»

«SafeShot»: запрет стрельбы по союзникам и по уничтоженным танкам

Цветные декали попаданий по танкам

Белые текстуры на остовах уничтоженных танков и разрушенных вагонов

Отключение камуфляжей, логотипов, надписей и эмблем на танках в бою

Отключение оповещений о формировании динамических взводов

Отображение суммарного количества HP команд

«Радар»: индикатор направления ближайшего противника

«Броняша»: отображение заблокированного бронёй урона

«Винтик»: быстрый ремонт и лечение экипажа

«Autoequip»: автоматическая установка бесплатных модулей

«Светлячок»: индикация обнаружения и повреждения противника

Отображение направлений орудий противников и союзной артиллерии на миникарте

Калькулятор эффективности в бою с счётчиком урона

Отображение результатов завершенных боёв в игровом чате

Отображение приведённой брони танка

«DamageLog»: расширенная панель повреждений

«Zoom»: командирская камера с возможностью отключения эффектов динамической камеры

«NoScroll»: отключение перехода в снайперский прицел при помощи колеса мыши с возможностью принудительной установки начальной кратности зума;

«ZoomX»: Многопозиционный снайперский режим (x2, x4, x8, x16)

«ServerCross»: более точный маркер, который показывает прицел так, как он целится на сервере

Отключение плавного изменения высоты камеры над танком

Информационная панель выбранной цели

Отключение ручного тормоза у ПТ-САУ

Удаление затемнения в снайперском прицелеи другое Моды ПРОТанки для Windows

Моды от Джова для Windows

World of Tanks для Windows Что нового в Моды от Amway921 1.4.0.1 версия 4?

Обновлено: «XVM»: до версии 7.8.1-release;

«PMOD»: до версии #38-4.