VideoGrace для Windows

VideoGrace 1.4 (от 14.02.2019)

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Описание VideoGrace 1.4 (от 14.02.2019)Описание   Скачать VideoGrace 1.4 (от 14.02.2019)СКАЧАТЬ (36,16 Мб) Скриншоты VideoGrace 1.4 (от 14.02.2019)Скриншоты (4)   Статистика VideoGrace 1.4 (от 14.02.2019)Статистика   Отзывы о VideoGrace 1.4 (от 14.02.2019)Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 11
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VideoGrace - система проведения многопользовательских видеоконференций и видеозвонков при помощи обычных компьютеров и доступных каналов связи.

Позволяет проводить рабочие совещания с сотрудниками находящимися вне предприятия, клиентами и партнерами; видеосвидания в режимных объектах (больницы, военные части, пенитенцарная система); проводить образовательные онлайн курсы, консультации, семинары, а также консилиумов и предоставлять доступ к консультациям высококлассных специалистов.

Особенности приложения:

  • Приватность и защищенность
  • Качественное видео и звук, эхо и шумоподавление
  • Стабильная работа на тонких каналах таких как ADSL
  • Возможность включить две и более камеры на одном рабочем месте
  • Возможность подключения более 30 участников в конференции. Количество одновременных участников в конференции ограничено только пропускной способностью сети и мощностью клиентских устройств
  • Запись на любом рабочем месте
  • Локальное или облачное развертывание
  • Бесплатный локальный сервер на восемь участников
Что нового в VideoGrace 1.4 (от 14.02.2019)?
  • Журнал вызовов, багфиксы, улучшены звук и видео
Скриншоты VideoGrace:

Статус программы Бесплатная | Цена: От 3330 рублей
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 297
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIP-телефония
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