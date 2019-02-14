Skype 8.39.0.180 / 7.41.0.101 Skype - мегапопулярная программа, с помощью которой вы можете абсолютно бесплатно совершать голосовые и видеозвонки во все уголки земного шара. Разработчики заявляют RaidCall 8.2.0 RaidCall - популярное приложение для настройки связи у геймеров. Идеально подойдет для командного общения в MMORPG и шутер-играх. Качественный звук, минимальная Mumble 1.2.19 Mumble - достаточно удобное и продвинутое решение для организации голосового общения в сети с использованием VoIP-технологии

TeamSpeak 3.2.3 Client / 3.5.0 Server TeamSpeak - бесплатное приложение для голосового общения между пользователями через локальную сеть или Интернет. Можно создать собственный канал с конференцией в MP3 Skype Recorder 4.47 MP3 Skype Recorder - бесплатная программа, с помощью которой можно легко осуществлять запись разговоров в Skype (в том числе конференций). Запись может производится Mail.Ru Агент 10.0.20032 / 6.5.9316 M-Агент - бесплатное приложение для полноценного общения в популярных социальных сетях и мессенджерах. Присутствует голосовая и видеосвязь, возможность отправки SMS,