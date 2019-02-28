Lim Frame Photo - бесплатная, удобная программа для быстрой и легкой вставки фотографий в рамки. Все за пару действий Вы можете вставить свои фотографии в рамки. Все что Вам необходимо сделать, это выбрать понравившуюся рамку и добавить в нее свои фотографии и все, программа сама уменьшит или увеличит фотографию до нужного размера и разместит в рамке, ну а если разместит неправильно, то всегда можно отредактировать вручную.

Программа очень проста в использовании, нет ненужных функций, которые только мешают, интуитивно понятный интерфейс позволит быстро разобраться в программе сразу же после запуска. Если Вам необходимо украсить свои фотографии рамками, то данная программа для Вас.