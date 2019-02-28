Lim Frame Photo для Windows

Lim Frame Photo 1.2.3

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Описание Lim Frame Photo 1.2.3Описание   Скачать Lim Frame Photo 1.2.3СКАЧАТЬ (16,04 Мб) Скриншоты Lim Frame Photo 1.2.3Скриншоты (3)   Статистика Lim Frame Photo 1.2.3Статистика   Отзывы о Lim Frame Photo 1.2.3Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Lim Frame Photo - бесплатная, удобная программа для быстрой и легкой вставки фотографий в рамки. Все за пару действий Вы можете вставить свои фотографии в рамки. Все что Вам необходимо сделать, это выбрать понравившуюся рамку и добавить в нее свои фотографии и все, программа сама уменьшит или увеличит фотографию до нужного размера и разместит в рамке, ну а если разместит неправильно, то всегда можно отредактировать вручную.

Программа очень проста в использовании, нет ненужных функций, которые только мешают, интуитивно понятный интерфейс позволит быстро разобраться в программе сразу же после запуска. Если Вам необходимо украсить свои фотографии рамками, то данная программа для Вас.

Что нового в Lim Frame Photo 1.2.3?
  • Исправление незначительных ошибок.
  • Оптимизация обработки изображения.
Скриншоты Lim Frame Photo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 451
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Lim Frame Photo

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