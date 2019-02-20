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5 Автодруг - приложение №1 для автомобилистов, мотоциклистов и пешеходов, которое бесплатно поможет избежать неприятных ситуаций на дорогах и парковках, а также познакомиться, используя номер автомобиля. Никаких сложных алгоритмов. Введите номер и нажмите кнопку. Надежность в простоте: Введите номер авто и узнайте, кто едет в соседней машине. Не стойте в пробках просто так, общайтесь! Отправляйте сообщения понравившимся автовладельцам просто по номеру их транспортного средства.

Избегайте эвакуации и штрафов! Получайте заранее сообщения об эвакуации вашего транспортного средства и помогайте другим членам клуба. Отправляйте адресные сообщения владельцу конкретного автомобиля или всем пользователям одновременно в определенном районе.

Устраняйте помехи на дороге без потери времени. Если вам перекрыли проезд, "зажали" ваш автомобиль или вы стали свидетелем некорректно припаркованного автомобиля, вызовите нарушителя нажатием одной кнопки, чтобы исправить ситуацию.

Получайте помощь в трудной ситуации. Сообщите о проблеме и получите быструю помощь от тех, кто рядом. Теперь прокол колеса, севший аккумулятор или помощь на незнакомой дороге не станет для вас проблемой. Также вы можете вызвать "трезвого водителя" или профессиональную техническую автопомощь (для жителей Москвы). А если у вас угнали машину, просто оповестите всех пользователей в районе и ваш автомобиль отследят в потоке.

Решайте вопросы без полиции и нервов. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Автодруг для Android