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Яндекс.Транспорт для Android

Яндекс.Транспорт 5.13.1 для Android

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Описание Яндекс.Транспорт 5.13.1 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Транспорт 5.13.1 для AndroidСКАЧАТЬ (22,61 Мб) Скриншоты Яндекс.Транспорт 5.13.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Яндекс.Транспорт 5.13.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Транспорт 5.13.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Яндекс.Транспорт - бесплатное приложение от компании Яндекс, с помощью которого можно позволяет наблюдать за движением общественного транспорта в реальном времени и узнавать время его прибытия.

Благодаря приложению у пользователя отпадает нужда в гадании, сколько еще ждать на остановке: программа покажет на карте, где едет ваш автобус, трамвай, троллейбус или маршрутка. Кроме этого Яндекс.Транспорт поможет спланировать поездку, поможет проложить маршрут с учетом разных видов транспорта, в том числе метро. Присутствует возможность узнать, как доехать до нужного адреса или организации, а также сохранить наиболее часто используемые маршруты.

Приложение умеет запоминать также конкретные автобусы, трамваи и другие виды транспорта, отображая на карте только их, скрыв все остальные. Данные о движении транспорта поступают через системы навигации GPS и ГЛОНАСС.

На данный момент в приложении есть карты и городской транспорт Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Воронежа, Вологды, Калининграда, Красноярска, Томска, Челябинска, Череповца, Липецка, Рязани, Каменск-Уральского, Барнаула, Кемерова, Костромы, Калуги, Киева, Астаны, Барановичей, Слуцка, Лиды, Бобруйска, Пинска и Гродно (правда, для некоторых городов пока нет информации о всех видах транспорта).

Что нового в Яндекс.Транспорт 5.13.1 для Android?
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Скриншоты Яндекс.Транспорт:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 092
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты - другое
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