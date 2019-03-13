OLX.ua для iOS

OLX.ua 3.27.0 для iPhone, iPad

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Описание OLX.ua 3.27.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать OLX.ua 3.27.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (139.86 Мб) Скриншоты OLX.ua 3.27.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика OLX.ua 3.27.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о OLX.ua 3.27.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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OLX.ua - официальный клиент для Android, который облегчает доступ к одному из самых популярных в Украине сайтов бесплатных объявлений OLX.ua. С помощью приложения можно быстро найти интересующий Вас товар, воспользовавшись фильтрами по цене и основным параметрам, звонить или писать SMS продавцу прямо со страницы объявления, просматривать фотографии товара, добавлять понравившиеся результаты поиска в Избранное.

Также благодаря OLX.ua можно оперативно публиковать объявления прямо со смартфона, прикреплять фотографии сделанные камерой Вашего устройства, получать уведомления о новых ответах и отвечать на сообщения покупателей.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

OLX.ua
OLX.ua
OLX.ua
OLX.ua
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 966
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе OLX.ua

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Отзывов о программе OLX.ua 3.27.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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