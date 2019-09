Отзывы о программе Torrent TV плеер RiP76 Это однозначно в топку.. пользую установленный ace stream и скрипт к нему, который добавляет раздел P2PTV к браузеру

Да не вопрос ... На вкус и цвет товарищей не ... Кому как нравиться.

программа никогда толком не работала, постоянные глюки и перезагрузки, да и установить ее проблематично. Удалил.

Последнее обновление программы от 10.10.2017 вынудило меня ее просто удалить. Если и раньше программа казалась мне собранной "на веревочках", имела примитивный интерфейс, то новая версия, вроде бы с расширенным функционалом и обновленным интерфейсом, стала вообще никакой. Так же упорно не находит ace_web.exe, хотя он в ее родном каталоге. Приходится закрывать ее средствами Windows и запускать повторно. Начинает работать.

Управление и раньше было не блестящим, но хотя бы была возможность формировать список избранных каналов. Сейчас эта функция исчезла, а возможность создавать собственные плейлисты ее не компенсирует.

Для того, чтобы выбрать телевизионный канал нужно сделать 5 (ПЯТЬ!) операций. Это рекорд среди TV-плееров.

Вернуться из полноэкранного режима TV-картинки в оконный невозможно, а значит невозможно переключить ТВ-канал - нет такой функции в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши.

Радиоканалы никому не придет в голову слушать посредством этой программы. Это все равно, что возить в кузове самосвала единственный гвоздик. Есть весь масса менее ресурсоемких радио-плееров. Причем не обязательно использовать стандартный радиоплеер с его тысячами станций, из которых 99% и даром не нужны Я, например, радио слушаю в AIMPе. Надежно, удобно, могу подстроить частотную характеристику звука.

Про список IPTV-каналов смолчу, мне они на те 99% не нужны.

Я одного не пойму. Ведь программа сделана, чтобы за счет размещения рекламы компенсировать затраты на вещание и заработать. Но как тут не вспомнить знаменитые слова Гепы "Что у тебя за лицо? С таким лицом никто тебе денег не даст!"

Программа работала вначале нормально,но после обновлений все стало тормозить. Писал много раз в сообщество этой программы в контакте ,но ноль реакции и ноль эмоций.

Была проблема с тв потоками - сегодня всё исправлено. Приносим извинения. С уважением разработчики. Приятного просмотра.

Авторам спасибо за труды. НО программа устаревшая. Сегодня есть получше программы для просмотра IPTV. В этой же проге больше рекламы.Если смотреть торрент то лучше на их сайте или покупать плейлист и смотреть в IPTV плеере или OttPlayer.

Уже версия обновилась и можно использовать новые технологии.

