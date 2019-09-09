Torrent TV плеер для Windows

Torrent TV плеер 3.27

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Описание Torrent TV плеер 3.27Описание   Скачать Torrent TV плеер 3.27СКАЧАТЬ (83,94 Мб) Скриншоты Torrent TV плеер 3.27Скриншоты (4)   Статистика Torrent TV плеер 3.27Статистика   Отзывы о Torrent TV плеер 3.27Отзывы (13)  
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4.68 из 5, всего оценок - 231
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
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Torrent TV плеер - программа для просмотра Торрент телевидения с плейлиста сайта TORRENT-TV. Предлагает более ста различных тематических программ.

Плеер использует технологию Ace Stream - это гораздо больше, чем просто торрент-клиент для обмена файлами через P2P-сети.

Основными направлениями специализации платформы:

  • AVOD (Audio & Видео по запросу), прямая трансляция («живое» / потоковое)
  • Локализация BitTorrent-трафика, децентрализованная социальная сеть, IOTT (Interactive-Over-The-Top)
  • Интерактивные сервисы
  • Верхняя часть передач

Платформа Ace потока обеспечивает непревзойденное аудио-видео качество онлайн трансляций в Интернете и наиболее эффективное хранение и доставку видео и аудио контента. Пользователи Ace потока смотрят онлайн видео с аудиовизуальным уровнем качества, что более чем в 10 раз лучше клипов на YouTube (представлены в формате 1080p), и много раз качественнее всех других существующих услуг VoD и прямых трансляций, реализованные операторы услуг OTT (Over The Top) не использовать эффективные технологии P2P.

Используя данную технологию с помощью данного приложения вы будете наслаждаться просмотром множества различных тв каналов.

Что нового в Torrent TV плеер 3.27?
  • Обновлена база ТВ каналов
Torrent TV плеер
Torrent TV плеер
Torrent TV плеер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 36 119
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Радио, TV плееры
ТОП-сегодня раздела "Потоковое видео"
 

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Отзывы о программе Torrent TV плеер

RiP76 про Torrent TV плеер 3.1 [05-12-2017]

Это однозначно в топку.. пользую установленный ace stream и скрипт к нему, который добавляет раздел P2PTV к браузеру
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Dave Soft on Line в ответ RiP76 про Torrent TV плеер 3.1 [05-12-2017]

Да не вопрос ... На вкус и цвет товарищей не ... Кому как нравиться.
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nelson про Torrent TV плеер 3.0 [03-11-2017]

программа никогда толком не работала, постоянные глюки и перезагрузки, да и установить ее проблематично. Удалил.
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Dorofeevich про Torrent TV плеер 3.0 [23-10-2017]

Последнее обновление программы от 10.10.2017 вынудило меня ее просто удалить. Если и раньше программа казалась мне собранной "на веревочках", имела примитивный интерфейс, то новая версия, вроде бы с расширенным функционалом и обновленным интерфейсом, стала вообще никакой. Так же упорно не находит ace_web.exe, хотя он в ее родном каталоге. Приходится закрывать ее средствами Windows и запускать повторно. Начинает работать.
Управление и раньше было не блестящим, но хотя бы была возможность формировать список избранных каналов. Сейчас эта функция исчезла, а возможность создавать собственные плейлисты ее не компенсирует.
Для того, чтобы выбрать телевизионный канал нужно сделать 5 (ПЯТЬ!) операций. Это рекорд среди TV-плееров.
Вернуться из полноэкранного режима TV-картинки в оконный невозможно, а значит невозможно переключить ТВ-канал - нет такой функции в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши.
Радиоканалы никому не придет в голову слушать посредством этой программы. Это все равно, что возить в кузове самосвала единственный гвоздик. Есть весь масса менее ресурсоемких радио-плееров. Причем не обязательно использовать стандартный радиоплеер с его тысячами станций, из которых 99% и даром не нужны Я, например, радио слушаю в AIMPе. Надежно, удобно, могу подстроить частотную характеристику звука.
Про список IPTV-каналов смолчу, мне они на те 99% не нужны.
Я одного не пойму. Ведь программа сделана, чтобы за счет размещения рекламы компенсировать затраты на вещание и заработать. Но как тут не вспомнить знаменитые слова Гепы "Что у тебя за лицо? С таким лицом никто тебе денег не даст!"
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фвшвфыы про Torrent TV плеер 2.0.0.9 [22-09-2017]

Программа работала вначале нормально,но после обновлений все стало тормозить. Писал много раз в сообщество этой программы в контакте ,но ноль реакции и ноль эмоций.
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Dave Soft on Line в ответ фвшвфыы про Torrent TV плеер 2.0.0.9 [26-09-2017]

Была проблема с тв потоками - сегодня всё исправлено. Приносим извинения. С уважением разработчики. Приятного просмотра.
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meir про Torrent TV плеер 2.0.0.8 [15-07-2017]

Авторам спасибо за труды. НО программа устаревшая. Сегодня есть получше программы для просмотра IPTV. В этой же проге больше рекламы.Если смотреть торрент то лучше на их сайте или покупать плейлист и смотреть в IPTV плеере или OttPlayer.
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Dave Soft on Line в ответ meir про Torrent TV плеер 3.0 [20-10-2017]

Уже версия обновилась и можно использовать новые технологии.
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