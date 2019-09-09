Torrent TV плеер

Платформа Ace потока обеспечивает непревзойденное аудио-видео качество онлайн трансляций в Интернете и наиболее эффективное хранение и доставку видео и аудио контента. Пользователи Ace потока смотрят онлайн видео с аудиовизуальным уровнем качества, что более чем в 10 раз лучше клипов на YouTube (представлены в формате 1080p), и много раз качественнее всех других существующих услуг VoD и прямых трансляций, реализованные операторы услуг OTT (Over The Top) не использовать эффективные технологии P2P.

Плеер использует технологию Ace Stream - это гораздо больше, чем просто торрент-клиент для обмена файлами через P2P-сети.

OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер, карт захвата и т.д. Имеет широкий набор функций, возможность

ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и