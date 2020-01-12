Hello Pal для Android

Hello Pal 6.0.4.736 для Android

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Описание Hello Pal 6.0.4.736 для AndroidОписание   Скачать Hello Pal 6.0.4.736 для AndroidСКАЧАТЬ (99,89 Мб) Скриншоты Hello Pal 6.0.4.736 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Hello Pal 6.0.4.736 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hello Pal 6.0.4.736 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Hello Pal - бесплатный и очень прогрессивный социальный сервис для Android, благодаря которому пользователи со всего мира могут общаться друг с другом, тем самым улучшая свои знания языков. Приложение подойдет как пользователям, уже хорошо владеющим иностранными языками, так начинающим, обладающим лишь минимальными знаниями.

Перед началом использования необходимо заполнить персональный профиль, где помимо прочего важно указать родной язык, каким вы владеете в совершенстве, а также язык (или языки), который планируете изучать (поддерживается более сотни различных языков). Также желательно указать свои интересы, сферу деятельности и прочую сопутствующую информацию, поскольку опираясь на нее, пользователи находят себе собеседников.

Общение с другими пользователями проходит в специальном чате, оборудованном интегрированным онлайн-переводчиком и разговорником, с помощью которого можно добавлять в чат готовые фразы из различных тематических рубрик. Кроме этого приложение не только выводит на экран фразы, но и умеет озвучивать их в обычном и медленном темпе, тем самым позволяя пользователю отточить произношение. Причем программа после записи позволяет прослушать фразу, и при необходимости записать её заново.

Присутствуют загружаемые языковые пакеты (на данный момент доступны только для одиннадцати языков), игровой тест для проверки знаний, поиск наиболее подходящих собеседников путем фильтрации по различным параметрам, включая изучаемые языки, пол и возраст.

Основные возможности Hello Pal:

  • Более 100 000 собеседников со всего мира.
  • Фильтрация потенциальных собеседников по родному и изучаемому языку, национальности, территориальному расположению и проч.
  • Интегрированные разговорники на любом языке.
  • Возможность прослушать профессиональную аудиозапись и повторить ее за диктором.
  • Встроенный конструктор фраз (более 2000 фраз, объединенных в 14 категорий и более 100 подразделов).
  • Фразы и словари в разговорнике также дополнены дословным переводом и комментариями.
  • Собственные переводчики для изучения новых слов без отрыва от общения.
Hello Pal
Hello Pal
Hello Pal
Hello Pal
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 644
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
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Отзывы о программе Hello Pal

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