Ace Video Recorder для macOS

Ace Video Recorder 2.0 / 3.0

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Описание Ace Video Recorder 2.0 / 3.0Описание   Скачать Ace Video Recorder 2.0 / 3.0СКАЧАТЬ (1,47 Мб) Скриншоты Ace Video Recorder 2.0 / 3.0Скриншоты (1)   Статистика Ace Video Recorder 2.0 / 3.0Статистика   Отзывы о Ace Video Recorder 2.0 / 3.0Отзывы (0)  
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4.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Ace Video Recorder - приложение для записи на видео событий, происходящих на экране вашего компьютера. Программа проста в использовании, не требует установки, надежная, достаточно гибкая и предлагает большое количество настроек.

Особенности приложения:

  • Запись экрана:
    • ведет запись видео с экрана вашего компьютера, а также и выбранной области;
    • обладает полным набором необходимых инструментов для профессионального захвата видео с экрана со звуком.
  • Качество записи. Перед началом записи вы можете обеспечить максимально высокое качество получаемого видео.
  • Поддержка микрофона. Если Mac оснащен микрофоном, то вы можете использвать его для озвучивания записываемого видео.
  • Контроль и вывод FPS:
    • можно записывать весь рабочий стол Mac с частотой 60 FPS;
    • указать отдельное окно, программу или участок экрана, который нужно записывать.
  • Понятное и удобное в использовании.
Что нового в Ace Video Recorder 2.0 / 3.0?
  • Улучшения в работе программы
Ace Video Recorder
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1190 руб
Ограничение в работе программыЗапись полного экрана с возможностью изменить качество записи
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 154
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Утилиты - другое
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Отзывы о программе Ace Video Recorder

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