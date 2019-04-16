Управление учебным центром - удобная в использовании программа предназначенная для учета клиентов в учебном центре, детском учебном центре, ДОУ, развивающих кружках, языковых курсах и т.д.

Ключевые возможности программы Управление учебным центром:

Учет клиентов/учеников учебного центра.

Расписание занятий учеников и график работы преподавателей.

Расписание занятий по залам, аудиториям, классам.

Учет занятий, контроль посещяемости учеников.

Учет скидок для учеников на занятия.

Учет оплат клиентов за занятия, платежей за аренду и других платежей.

Расчет выплат преподавателям и ассистентам за занятия.

Отчёты по ученикам, клиентам и сотрудникам.

Существует 2 конфигурации для программы управления учебным центром.

Первая конфигурация является универсальной и в ней за клиентов приняты сами ученики к которым привязываются занятия и оплаты за эти занятия. Если у ученика есть представители (например родители), то их так же можно привязывать к ученику. Все отчёты строятся относительно учеников. Конфигурация может использоваться для учета занятий как во взрослых группах так и в детских.

Вторая конфигурация создана специально для детских учебных центров, кружков и секций. Единственное отличие от первой универсальной конфигурации состоит в том, что за клиента принимается не сам ученик, а родитель ученика и оплаты привязываются к родителям. Так же к родителям (представителям) привязываются сами ученики (например у одного родителя может быть двое или трое детей). Данная конфигурация удобна если, например, один или несколько детей одного родителя ходят в разные секции а оплата принимается централизовано от одного родителя или когда просто такой подход видится более верным.