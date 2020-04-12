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VEGAS Movie Studio для Windows

VEGAS Movie Studio 16.0.0.158

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Описание VEGAS Movie Studio 16.0.0.158Описание   Скачать VEGAS Movie Studio 16.0.0.158СКАЧАТЬ (4,52 Мб) Скриншоты VEGAS Movie Studio 16.0.0.158Скриншоты (12)   Статистика VEGAS Movie Studio 16.0.0.158Статистика   Отзывы о VEGAS Movie Studio 16.0.0.158Отзывы (1)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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VEGAS Movie Studio - отличный видеоредактор с мощными инструментами редактирования и огромным спектром видео и аудио эффектов.

Позволит вам создать уникальные видеоролики, слайдшоу и т.п. Просто перетаскивайте необходимые файлы на шкалу времени, выбирайте эффекты и начинайте экспериментировать, не беспокоясь об ошибках. Вы можете вставлять в свое видео изображения, накладывать музыку, добавлять заголовки и текст и многое другое. Вы запросто сможете получить отличные результаты на домашнем компьютере.

Особенности приложения:

  • Редактирование видео:
    • более 500 настраиваемых переходов, фильтров и эффектов;
    • настройка продолжительности эффектов;
    • добавление анимированного эффектов;
    • персонализация видео с анимированным текстом, титрами и т.п.;
    • настройка видео для воспроизведения в замедленном или ускоренном режиме;
    • зеленый экран;
    • картинка-в-картинке.
  • Включает в себя мощные аудио инструменты:
    • добавление музыки;
    • восстановление аудио - удаление нежелательных шумов и щелчков;
    • применение эффектов к отдельному аудио треку;
    • контроль громкости и панорамирование;
    • запись и редактирование аудио в реальном времени;
    • поддержка петли ACID.
  • Импорт фотографий и видео с различных цифровых устройств, включая HDV и AVCHD видеокамер, смартфонов и фотоаппаратов:
    • восстановление тусклых и блеклых изображений;
    • настройка яркости и контрастности;
    • баланс цвета;
    • удаление эффекта красных глаз.
  • Возможность создавать интерактивные меню для DVD. Также можно воспользоваться одним из более чем 40 имеющихся в программе шаблонов.
  • Включены видеоуроки, которые научат, как применять эффекты и создавать видео.
  • Готовое видео можно загрузить в Интернет, записать на DVD или сохранить на ПК.
  • Поддерживаемые форматы:
    • импорт: AAC, AA3, AIFF, AVI, BMP, CDA, FLAC, GIF, JPEG, MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MVC, OGG, OMA, PCA, PNG, QuickTime®, SND, SFA, W64, WAV, WDP, WMA, WMV, XAVC S;
    • экспорт: AAC, AC3, AA3, AIFF, AVC, AVI, BMP, FLAC, JPEG, LPEC, MP3, MPEG-2, MPEG-4, MVC, OGG, PCA, PNG, TIFF, QuickTime, W64, WAV, WDP, WMA, WMV, XAVC S.
VEGAS Movie Studio
VEGAS Movie Studio
VEGAS Movie Studio
VEGAS Movie Studio
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 017
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе VEGAS Movie Studio

не важно про VEGAS Movie Studio 13.0.0 (Build 207) [31-10-2016]

капец что это за ерунда переделанный Soni vegas капец разрабочику даже звезды дать не льзя такой убогий интерфейс
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