VEGAS Movie Studio - отличный видеоредактор с мощными инструментами редактирования и огромным спектром видео и аудио эффектов.
Позволит вам создать уникальные видеоролики, слайдшоу и т.п. Просто перетаскивайте необходимые файлы на шкалу времени, выбирайте эффекты и начинайте экспериментировать, не беспокоясь об ошибках. Вы можете вставлять в свое видео изображения, накладывать музыку, добавлять заголовки и текст и многое другое. Вы запросто сможете получить отличные результаты на домашнем компьютере.
Особенности приложения:
Редактирование видео:
более 500 настраиваемых переходов, фильтров и эффектов;
настройка продолжительности эффектов;
добавление анимированного эффектов;
персонализация видео с анимированным текстом, титрами и т.п.;
настройка видео для воспроизведения в замедленном или ускоренном режиме;
зеленый экран;
картинка-в-картинке.
Включает в себя мощные аудио инструменты:
добавление музыки;
восстановление аудио - удаление нежелательных шумов и щелчков;
применение эффектов к отдельному аудио треку;
контроль громкости и панорамирование;
запись и редактирование аудио в реальном времени;
поддержка петли ACID.
Импорт фотографий и видео с различных цифровых устройств, включая HDV и AVCHD видеокамер, смартфонов и фотоаппаратов:
восстановление тусклых и блеклых изображений;
настройка яркости и контрастности;
баланс цвета;
удаление эффекта красных глаз.
Возможность создавать интерактивные меню для DVD. Также можно воспользоваться одним из более чем 40 имеющихся в программе шаблонов.
Включены видеоуроки, которые научат, как применять эффекты и создавать видео.
Готовое видео можно загрузить в Интернет, записать на DVD или сохранить на ПК.