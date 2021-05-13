Foxit PDF для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.4.4.0205 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Foxit Software
|Категории:
|Конвертирование - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 582 | Статистика
|Размер:
|72,52 Мб
|СКАЧАТЬ
Foxit PDF Reader – простая и удобная программа для чтения и редактирования PDF-файлов. Отличается высокой скоростью работы и быстротой открытия файлов.
Пользователи могут добавлять комментарии и вести совместную работу над одним проектом, при чем, специальные технологии защищают конфиденциальные данные от постороннего вмешательства. Для этого используется специальная разработка ConnectedPDF, она преобразовывает PDF-файлы в формат ConnectedPDF, и может отслеживать, какие пользователи смотрели документ или редактировали его.
PDF-формы можно заполнять и сохранять, экспортировать или импортировать, а также отправлять их по протоколам HTTP и FTP или по e-mail. Присутствует интеграция с облачными хранилищами Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive и блокнотом Evernote.
-
Исправлены некоторые проблемы с безопасностью и стабильностью.
Удобный в использовании конвертер единиц для Android, который предлагает пользователю более...
Foxit PDF Reader – приложение для просмотра и редактирования PDF-файлов. У пользователей есть...
Tiny Scanner – после установки этого небольшого приложения, ваше устройство станет...
Курсы валют – в онлайн-режиме следите за колебаниями курсов валют и проводите...
Приложение Blockfolio поможет отслеживать курсы криптовалют и оперативно реагировать на...
Конвертер электронных книг 1.11
Бесплатное и простое в работе приложение, которое поможет пользователю быстро и легко...
Отзывы о программе Foxit PDF
Admin
Отзывов о программе Foxit PDF 7.4.4.0205 пока нет, можете добавить...