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PDF Annotator для Windows

PDF Annotator 7.1.0.712

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Описание PDF Annotator 7.1.0.712Описание   Скачать PDF Annotator 7.1.0.712СКАЧАТЬ (32,82 Мб) Скриншоты PDF Annotator 7.1.0.712Скриншоты (7)   Статистика PDF Annotator 7.1.0.712Статистика   Отзывы о PDF Annotator 7.1.0.712Отзывы (0)  
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2.33 из 5, всего оценок - 3
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PDF Annotator - удобное приложение, с помощью которого можно с легкостью добавлять к любому PDF документу собственные примечания, аннотации, подписи, а также другие элементы, в том числе фотографии, рисунки и чертежи и многое другое.

Ключевые особенности PDF Annotator:

  • Добавление примечаний и аннотаций к любому PDF документа.
  • Добавление комментариев, исправлений, подписей, фотографий и рисунков.
  • Сохранение аннотаций в исходном файле.
  • Возможность делиться собственными аннотациями с коллегами.
  • Добавление комментариев поверх содержимого PDF.
  • Поддержка стилуса или графических планшетов.
  • Восстановление исходного документа.
  • Быстрое удаление или скрытие всей разметки.
  • Добавление в документ новых страниц.
  • Возможность объединения документов, копирования, изменения порядка или удаления страниц.
PDF Annotator
PDF Annotator
PDF Annotator
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $69.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 321
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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Отзывы о программе PDF Annotator

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