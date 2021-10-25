Ломбард для Windows
|Оценка:
|2.50/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Демо версия
|Ограничение:
|100 записей
|Версия:
|12.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Комков С.Ю.
|Категория:
|Финансы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 729 | Статистика
|Размер:
|3,21 Мб
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Ломбард - удобная в эксплуатации программа для автоматизации оперативного учета в ломбарде.
- Схема начисления процентов – за фактический срок пользования кредитом.
- Возможность учета процентов до выкупа (в т.ч. ожидаемые проценты).
- Реализован отчет, формирующий данные для отчета о деятельности ломбарда в ЦБ РФ.
За пользование кредитом залогодателем платятся проценты в ломбард (за фактическое количество дней):
- проценты за пользование кредитом - от суммы кредита,
- проценты за хранение - от суммы оценки.
При этом весь период пользования может делиться на 2 интервала: количество дней по договору и после (льготный срок), соответственно для этих периодов можно поставить разные проценты за кредит в пределах одного билета. Есть возможность ставить разные проценты или количество дней по договору от билета к билету при его заполнении. Также реализована возможность автоматически проставлять проценты в случае, когда величина процента за кредит зависит от суммы кредита, количества дней по договору или типа предметов залога.
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