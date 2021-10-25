Ломбард - удобная в эксплуатации программа для автоматизации оперативного учета в ломбарде.

Схема начисления процентов – за фактический срок пользования кредитом.

Возможность учета процентов до выкупа (в т.ч. ожидаемые проценты).

Реализован отчет, формирующий данные для отчета о деятельности ломбарда в ЦБ РФ.

За пользование кредитом залогодателем платятся проценты в ломбард (за фактическое количество дней):

проценты за пользование кредитом - от суммы кредита,

проценты за хранение - от суммы оценки.

При этом весь период пользования может делиться на 2 интервала: количество дней по договору и после (льготный срок), соответственно для этих периодов можно поставить разные проценты за кредит в пределах одного билета. Есть возможность ставить разные проценты или количество дней по договору от билета к билету при его заполнении. Также реализована возможность автоматически проставлять проценты в случае, когда величина процента за кредит зависит от суммы кредита, количества дней по договору или типа предметов залога.