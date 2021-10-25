Ломбард для Windows

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Оценка: 2.50/5 голосов - 8
Лицензия: Демо версия
Ограничение:100 записей
Версия:12.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Финансы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 729 | Статистика
Размер:3,21 Мб
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Ломбард - удобная в эксплуатации программа для автоматизации оперативного учета в ломбарде.

  • Схема начисления процентов – за фактический срок пользования кредитом.
  • Возможность учета процентов до выкупа (в т.ч. ожидаемые проценты).
  • Реализован отчет, формирующий данные для отчета о деятельности ломбарда в ЦБ РФ.

За пользование кредитом залогодателем платятся проценты в ломбард (за фактическое количество дней):

  • проценты за пользование кредитом - от суммы кредита,
  • проценты за хранение - от суммы оценки.

При этом весь период пользования может делиться на 2 интервала: количество дней по договору и после (льготный срок), соответственно для этих периодов можно поставить разные проценты за кредит в пределах одного билета. Есть возможность ставить разные проценты или количество дней по договору от билета к билету при его заполнении. Также реализована возможность автоматически проставлять проценты в случае, когда величина процента за кредит зависит от суммы кредита, количества дней по договору или типа предметов залога.

Что нового в Ломбард 12.3.3?
  • Новая форма залогового билета 5790-У
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