Комиссионная торговля - программа для автоматизации оперативного учета комиссионной торговли. Учет товара ведется по учетным карточкам комитентов с указанием договорной (продажной) цены и процента комиссионного вознаграждения.
Реализованы автоматическая уценка и расчеты с комитентами.
Формируемые печатные документы и отчеты: учетная карточка комитента, договор комиссии, ценники, товарный чек, справка о продаже товаров, акт об уценке товара, акт о снятии товара с продажи, отчет по продажам, товарный отчет, ПКО, РКО, отчет по кассе.