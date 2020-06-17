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Комиссионная торговля для Windows

Комиссионная торговля 9.0.18

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Описание Комиссионная торговля 9.0.18Описание   Скачать Комиссионная торговля 9.0.18СКАЧАТЬ (2,98 Мб) Скриншоты Комиссионная торговля 9.0.18Скриншоты (5)   Статистика Комиссионная торговля 9.0.18Статистика   Отзывы о Комиссионная торговля 9.0.18Отзывы (2)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Комиссионная торговля - программа для автоматизации оперативного учета комиссионной торговли. Учет товара ведется по учетным карточкам комитентов с указанием договорной (продажной) цены и процента комиссионного вознаграждения.

Реализованы автоматическая уценка и расчеты с комитентами.

Формируемые печатные документы и отчеты: учетная карточка комитента, договор комиссии, ценники, товарный чек, справка о продаже товаров, акт об уценке товара, акт о снятии товара с продажи, отчет по продажам, товарный отчет, ПКО, РКО, отчет по кассе.

Комиссионная торговля
Комиссионная торговля
Комиссионная торговля
Комиссионная торговля
Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы100 записей
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 586
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСкладской учет
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Отзывы о программе Комиссионная торговля

Ирина про Комиссионная торговля 9.0.9 [15-06-2020]

В принципе не плохая программа, если бы была возможность отвязать цены от % комиссии.
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raspisnoy про Комиссионная торговля 9.0.9 [01-04-2019]

как приобрести программу? кроме демо версий не нахожу ничего на сайте
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