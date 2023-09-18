Browser Refresh для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Willy Kimura
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 712 | Статистика
|Размер:
|306 Кб
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Browser Refresh - бесплатное приложение с помощью которого можно буквально в один клик очистить кеш одновременно в нескольких браузерах. Утилита работает в качестве службы. После запуска отображается уведомление что программа активна и работает в фоновом режиме.
Пользователю доступны параметры, необходимые для тонкой настройки утилиты. По умолчанию задно сочетание клавиш "Ctrl+D", но в меню опций можно задать более привычные "горячие" клавиши. Присутствует возможность выбирать браузеры, в которых необходимо очистить кеш и обновить содержимое страницы. Приложение автоматически обновляет те браузеры, которые в настоящее время активны и работают. Browser Refresh поддерживает Google Chrome, Google Chrome Canary, Mozilla Firefox, Firefox Developer Edition, Internet Explorer, Opera Browser и Яндекс.браузер. Программа не требует инсталляции.
Примечание! Для работы приложения необходимо наличие установленного .NET Framework 2.0.
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