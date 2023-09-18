Browser Refresh для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 712 | Статистика
Размер:306 Кб
СКАЧАТЬ
Browser Refresh скриншот № 1
Browser Refresh скриншот № 2
Browser Refresh скриншот № 3

Browser Refresh - бесплатное приложение с помощью которого можно буквально в один клик очистить кеш одновременно в нескольких браузерах. Утилита работает в качестве службы. После запуска отображается уведомление что программа активна и работает в фоновом режиме.

Пользователю доступны параметры, необходимые для тонкой настройки утилиты. По умолчанию задно сочетание клавиш "Ctrl+D", но в меню опций можно задать более привычные "горячие" клавиши. Присутствует возможность выбирать браузеры, в которых необходимо очистить кеш и обновить содержимое страницы. Приложение автоматически обновляет те браузеры, которые в настоящее время активны и работают. Browser Refresh поддерживает Google Chrome, Google Chrome Canary, Mozilla Firefox, Firefox Developer Edition, Internet Explorer, Opera Browser и Яндекс.браузер. Программа не требует инсталляции.

Примечание! Для работы приложения необходимо наличие установленного .NET Framework 2.0.

ТОП-сегодня раздела "Утилиты к браузерам"
 

скачать Adobe Flash PlayerAdobe Flash Player 32.0.0.465

Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С...

скачать Edge BlockerEdge Blocker 1.9

Edge Blocker - небольшой портативный инструмент для блокировки запуска браузера Microsoft Edge в операционке Windows 10...

скачать VkOptVkOpt 3.0.8.3 для Google Chrome / Opera 15+

VkOpt - чрезвычайно полезное расширение для всех пользователей социальной сети вКонтакте,...

скачать SafeIPSafeIP 2.0.0.2616

SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...

скачать WebBrowserPassViewWebBrowserPassView 2.12

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...

скачать TunnelBear VPNTunnelBear VPN 3.5.1 для Google Chrome, Mozilla Firefox

Простой использования и быстрый в работе плагин для Google Chrome и Opera, с помощью которого можно...

Отзывы о программе Browser Refresh

Admin

Отзывов о программе Browser Refresh 2.3.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв