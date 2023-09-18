Browser Refresh - бесплатное приложение с помощью которого можно буквально в один клик очистить кеш одновременно в нескольких браузерах. Утилита работает в качестве службы. После запуска отображается уведомление что программа активна и работает в фоновом режиме.

Пользователю доступны параметры, необходимые для тонкой настройки утилиты. По умолчанию задно сочетание клавиш "Ctrl+D", но в меню опций можно задать более привычные "горячие" клавиши. Присутствует возможность выбирать браузеры, в которых необходимо очистить кеш и обновить содержимое страницы. Приложение автоматически обновляет те браузеры, которые в настоящее время активны и работают. Browser Refresh поддерживает Google Chrome, Google Chrome Canary, Mozilla Firefox, Firefox Developer Edition, Internet Explorer, Opera Browser и Яндекс.браузер. Программа не требует инсталляции.

Примечание! Для работы приложения необходимо наличие установленного .NET Framework 2.0.