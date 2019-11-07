Ashampoo Slideshow Studio - бесплатное приложение для создания качественных слайдшоу. Позволит превратить ваши фотографии во впечатляющие слайд-шоу для частного просмотра, образовательного урока или рабочей презентации.

Создайте особую атмосферу с помощью фоновой музыки, различных переходов, надписей, а также вступительных и завершающих титров. Добавьте ощущение динамики с использованием закадрового голоса, текста, звуковых эффектов и логотипов.

У вас не возникнет никаких трудностей в создании слайдшоу, благодаря интуитивному интерфейсу и удобному мастер-помощнику, который быстро проведёт вас через процесс создания.

Особенности приложения: