Ashampoo Slideshow Studio для Windows

Ashampoo Slideshow Studio 2019 1.4.0

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Описание Ashampoo Slideshow Studio 2019 1.4.0Описание   Скачать Ashampoo Slideshow Studio 2019 1.4.0СКАЧАТЬ (52,78 Мб) Скриншоты Ashampoo Slideshow Studio 2019 1.4.0Скриншоты (9)   Статистика Ashampoo Slideshow Studio 2019 1.4.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Slideshow Studio 2019 1.4.0Отзывы (0)  
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3.29 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.29 из 5
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Ashampoo Slideshow Studio - бесплатное приложение для создания качественных слайдшоу. Позволит превратить ваши фотографии во впечатляющие слайд-шоу для частного просмотра, образовательного урока или рабочей презентации.

Создайте особую атмосферу с помощью фоновой музыки, различных переходов, надписей, а также вступительных и завершающих титров. Добавьте ощущение динамики с использованием закадрового голоса, текста, звуковых эффектов и логотипов.

У вас не возникнет никаких трудностей в создании слайдшоу, благодаря интуитивному интерфейсу и удобному мастер-помощнику, который быстро проведёт вас через процесс создания.

Особенности приложения:

  • Быстрое и легкое создание и редактирование слайдшоу
  • Шаблоны и дизайны для любой ситуации
  • Добавление закадрового текста и звука к видео
  • Добавление надписей, комментариев и эффектов
  • Поддерживаемые форматы: WMV и WebM
  • Мастера для лёгкого дизайна слайдшоу
  • Настраиваемые эффекты переходов
  • Быстрое кодирование, благодаря поддержке технологий NVENC и Intel Media
  • Слайдшоу с разрешением до 4K
  • Музыкальные и звуковые эффекты
  • Окно редактирования изображений
  • Высококачественные темы
  • Различные стили титров
  • Запись с любого зарегистрированного в Windows устройства записи, например, микрофона
  • Авто добавление EXIF данных (имя файла, размер, дата) в виде текстовых объектов
  • Выбор степени сжатия
  • Выбор различных эффектов затухания
  • Встроенный аудио и видео плеер
  • Добавление авторов вначале и в конце
  • Добавление субтитров и логотипов
  • Добавление фоновой музыки
Ashampoo Slideshow Studio
Ashampoo Slideshow Studio
Ashampoo Slideshow Studio
Ashampoo Slideshow Studio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 572
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Ashampoo Slideshow Studio

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