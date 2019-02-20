Kaspersky System Checker для Windows

Kaspersky System Checker 1.2.0.290 (20.02.2019)

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Описание Kaspersky System Checker 1.2.0.290 (20.02.2019)Описание   Скачать Kaspersky System Checker 1.2.0.290 (20.02.2019)СКАЧАТЬ (50,19 Мб) Скриншоты Kaspersky System Checker 1.2.0.290 (20.02.2019)Скриншоты (4)   Статистика Kaspersky System Checker 1.2.0.290 (20.02.2019)Статистика   Отзывы о Kaspersky System Checker 1.2.0.290 (20.02.2019)Отзывы (2)  
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4.86 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.86 из 5
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Kaspersky System Checker - бесплатное приложение для проверки безопасности вашего ПК. Сканирует систему и предоставляет подробную информацию о всех найденных проблемах и состоянии компьютера.

Предназначен для поиска проблем производительности, нежелательных приложений и уязвимостей системы, которые могут привести к нарушению работоспособности ПК. Вы можете не ждать окончания сканирования и сразу просматривать выявленные проблемы после их идентификации.

Особенности приложения:

  • Проверяет ПК на наличие проблем, вредоносных программ, уязвимостей и т.п.
  • Просмотр системной информации: собирает информацию о конфигурации системы, в том числе версию ОС, данные об аппаратных компонентах, установленном антивирусе, структуре логических дисков и т.д.
  • Уведомляет пользователя о системных настройках, которые могут способствовать успешной атаке на компьютер.
  • Предоставляет подробные отчеты о состоянии вашего компьютера, в том числе об установленных приложениях и расширениях браузера.
  • Возможность удаления программ.
  • Диагностика безопасности системы.
  • Не требует установки.
Скриншоты Kaspersky System Checker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 006
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ
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Отзывы о программе Kaspersky System Checker

Василий про Kaspersky System Checker 1.2.0.290 (28.12.2017) [02-01-2018]

когда будет выпущена программа с руским интерфейсом?
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Дмитрий про Kaspersky System Checker 1.1.0.228 [04-03-2017]

Касперский буржуям попу лижет.
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