HamMultiPlayer - бесплатная программа для поиска, просмотра, управления, сортировки, копирования, перемещения и удаления файлов мультимедиа. Позволяет отобразить несколько медиафайлов одновременно и управлять процессом воспроизведения в одном окне. Не требует установки.

Представляет собой уникальный мультимедийный центр с необычными функциями и возможностями. Сканирует указанную область и импортирует медиафайлы, которые после можно сортировать, сравнивать и т.п. Встроенный плеер позволяет просматривать видео в интерфейсе приложения, организованного в стиле мультиэкрана, на подобии студии с несколькими мониторами. Может быть полезна при просмотре множества кадров, для поиска и удаления дубликатов и похожих файлов.

Особенности приложения: