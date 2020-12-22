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HamMultiPlayer для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:v.0.117 (0.117.38154.1909) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 637 | Статистика
Размер:32,67 Мб
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HamMultiPlayer скриншот № 4

HamMultiPlayer - бесплатная программа для поиска, просмотра, управления, сортировки, копирования, перемещения и удаления файлов мультимедиа. Позволяет отобразить несколько медиафайлов одновременно и управлять процессом воспроизведения в одном окне. Не требует установки.

Представляет собой уникальный мультимедийный центр с необычными функциями и возможностями. Сканирует указанную область и импортирует медиафайлы, которые после можно сортировать, сравнивать и т.п. Встроенный плеер позволяет просматривать видео в интерфейсе приложения, организованного в стиле мультиэкрана, на подобии студии с несколькими мониторами. Может быть полезна при просмотре множества кадров, для поиска и удаления дубликатов и похожих файлов.

Особенности приложения:

  • Использует MPlayer и MediaInfo библиотеку для декодирования и отображения файлов.
  • Просмотр до пяти видео одновременно.
  • Управление скоростью.
  • Изменение тона.
  • Мгновенная смена ориентации и зеркалирования видео.
  • Возможность настройки и применение аудиоэффектов.
  • Имеет несколько режимов отображения.
  • Функция ListView, позволяющая получить информацию о файле.
  • Нельзя изменить размер главного окна, а закрыть программу можно с помощью диспетчера задач.
Что нового в HamMultiPlayer v.0.117 (0.117.38154.1909)?
  • Множество улучшений и исправлений в работе прогаммы
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Отзывы о программе HamMultiPlayer

Gradd про HamMultiPlayer v.116 (0.116.37905.792) [30-04-2017]

Нельзя изменить размер главного окна, а закрыть программу можно с помощью диспетчера задач.МДАААААА....Крутая програмулина!!!!Видал конечно гравицапы для пепелацев,но это !!!! В отстойник однозначно!!!!
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