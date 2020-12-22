HamMultiPlayer для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|v.0.117 (0.117.38154.1909) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Barnuble
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 637 | Статистика
|Размер:
|32,67 Мб
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HamMultiPlayer - бесплатная программа для поиска, просмотра, управления, сортировки, копирования, перемещения и удаления файлов мультимедиа. Позволяет отобразить несколько медиафайлов одновременно и управлять процессом воспроизведения в одном окне. Не требует установки.
Представляет собой уникальный мультимедийный центр с необычными функциями и возможностями. Сканирует указанную область и импортирует медиафайлы, которые после можно сортировать, сравнивать и т.п. Встроенный плеер позволяет просматривать видео в интерфейсе приложения, организованного в стиле мультиэкрана, на подобии студии с несколькими мониторами. Может быть полезна при просмотре множества кадров, для поиска и удаления дубликатов и похожих файлов.
Особенности приложения:
- Использует MPlayer и MediaInfo библиотеку для декодирования и отображения файлов.
- Просмотр до пяти видео одновременно.
- Управление скоростью.
- Изменение тона.
- Мгновенная смена ориентации и зеркалирования видео.
- Возможность настройки и применение аудиоэффектов.
- Имеет несколько режимов отображения.
- Функция ListView, позволяющая получить информацию о файле.
- Нельзя изменить размер главного окна, а закрыть программу можно с помощью диспетчера задач.
- Множество улучшений и исправлений в работе прогаммы
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Отзывы о программе HamMultiPlayer
Gradd про HamMultiPlayer v.116 (0.116.37905.792) [30-04-2017]
Нельзя изменить размер главного окна, а закрыть программу можно с помощью диспетчера задач.МДАААААА....Крутая програмулина!!!!Видал конечно гравицапы для пепелацев,но это !!!! В отстойник однозначно!!!!
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