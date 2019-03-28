Screenshot Pro (License)

Скриншот 2.0.79 для Android
Скриншот – простая утилита, которая позволяет делать скриншоты и редактировать снимки рабочего стола. Вы сами настраиваете, какая комбинация клавиш делает скриншот,
Mobizen 3.6.0.28 для Android
Бесплатное приложение для записи видео с экрана мобильного Android-устройства. Кроме этого присутствует возможность подключить свой смартфон к ПК с помощью
DU Recorder 1.6.4 для Android
Продвинутое и функциональное Android-приложение, которое предлагает все необходимые инструменты для записи видео с экрана устройства и редактирования видео. Доступен
Супер Скриншот 1.6.08 для Android
Супер Скриншот – полезное приложение для снимков рабочего стола устройства. Встроенный редактор изображений позволяет обрезать, изменять размер, добавлять фильтры и
Screenshot Easy 1.4.24 для Android
Screenshot Easy - бесплатное и простое в использовании приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю быстро и легко делать на своем
AZ Screen Recorder 4.8.2.1 для Android
Отличное бесплатное Android-приложение для записи видео и быстрых скриншотов, к особенностям которого следует отнести отсутствие необходимости в "root", а также