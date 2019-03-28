Screenshot Pro (License) для Android

Screenshot Pro (License) 3.2.0 для Android

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Описание Screenshot Pro (License) 3.2.0 для AndroidОписание   Скачать Screenshot Pro (License) 3.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3 Мб) Скриншоты Screenshot Pro (License) 3.2.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Screenshot Pro (License) 3.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Screenshot Pro (License) 3.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Screenshot Pro (License) — утилита для создания скриншотов одним тапом по экрану. Вам ну нужно будет зажимать несколько аппаратных кнопок, делать какие-то хитрые жесты или трясти свой гаджет.

Приложение просто показывает небольшую плавающую панель, которую можно свободно перемещать по экрану так, чтобы она не мешала вам играть или работать. Тап на кнопке с изображением диафрагмы делает скриншот и автоматически сохраняет его в определенную папку.

Настройки приложения позволяют автоматически сохранять новые скриншоты в облачном хранилище. Вы можете использовать эту функцию как со всеми беспроводными соединениями, так и только при наличии WiFi-соединения.

Кроме этого настройки Screenshot Pro дают возможность включить/выключить такие опции, как короткий просмотр снятого скриншота, анимацию при создании снимка экрана, автоматическую обрезку виртуальных кнопок навигации и панели статуса.

Для быстрого запуска функции создания скриншотов приложение может разместить специальную закладку на домашнем экране.

Что нового в Screenshot Pro (License) 3.2.0 для Android?

Улучшена производительность
Screenshot Pro (License)
Screenshot Pro (License)
Screenshot Pro (License)
Статус программы Платная | Цена: $0.95
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 510
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана, скриншоты
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Отзывы о программе Screenshot Pro (License)

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