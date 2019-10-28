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Впрогнозе 5.0 для Android
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Впрогнозе - это социальная сеть прогнозистов для быстрого общения и получения аналитической информации ставок на спорт. Вы можете обмениваться сообщениями и комментировать прогнозы на спорт, следить за ставками Ваших друзей и заводить новые знакомства. Смотрите результаты к матчам в режиме реального времени, а также анализируйте свои прогнозы с помощью наших уникальных сервисов.
Основные возможности программы:
- Лента прогнозов - бесплатные прогнозы на футбол, теннис, баскетбол и другие виды спорта от наших прогнозистов и экспертов.
- Рейтинг игроков - рейтинг прогнозистов на сайте, который показывает и определяет лучших прогнозистов сайта.
- Рейтинг букмекеров - лучшие букмекерские конторы онлайн, честный рейтинг букмекерских контор.
- Анализ матчей - программа бесплатно помогает составить спортивный анализ на футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бейсбол, теннис, хоккей и она будет давать хороший результат, лишь в том случае, если вы разбираетесь в виде спорта, на который прогнозируете. Служит хорошим дополнением перед тем как сделать ставку и показывает подробную спортивную статистику команд.
- Результаты LIve - все результаты матчей в режиме онлайн, а также закончившихся матчей.
- Личные сообщения - общаться можно и на сайте и через приложение в режиме онлайн.
- Мои подписки - все ваши прогнозы, на которые вы подписались.
- Избранная лента - прогнозы, которые вы отобрали для себя.
- Настройка уведомлений о новых прогнозах в разделе РОБОБЕТ, уведомлений о новых сообщениях и самое главное вы теперь оперативно будете получать уведомления о новых прогнозах тех, на кого вы подписаны.
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|Что нового в Впрогнозе 5.0 для Android?
- Исправлена авторизация через Google
- Добавлена авторизация через Vkontakte
- Исправлены мелкие ошибки
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