RDS-Knight - оптимальное решение для Windows, позволяющее эффективно повысить безопасность системы. Большинство организаций предполагают, что хакеры взламывают их, мотивируясь ценностью информации, используемой компаниями для предоставления своих услуг. Но правда такова, что кибер преступников волнует ценность корпоративных, личных, а также финансовых данных. Многие атаки, помимо этого, совершаются на системы из-за ценности их процессорной мощности.

Так как Windows инфраструктура постоянно растёт и развивается, то для экспертов безопасности становится всё сложнее видеть все острые углы обслуживаемой архитектуры, а Вам необходимо знать досконально все уязвимые места Вашего RDP сервера для сглаживания рисков взлома. Расширенная технология применяемая в RDS-Knight комбинирует самые последние познания и внутреннее понимание сути проблемы нашей элитной командой RDP специалистов по кибер безопасности принесённое из реального опыта по предотвращению аттак.

Приложение предоставляет пять основных видов защит: