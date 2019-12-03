RDS Knight для Windows

RDS Knight 4.3

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Описание RDS Knight 4.3Описание   Скачать RDS Knight 4.3СКАЧАТЬ (4,55 Мб) Скриншоты RDS Knight 4.3Скриншоты (6)   Статистика RDS Knight 4.3Статистика   Отзывы о RDS Knight 4.3Отзывы (0)  
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RDS-Knight - оптимальное решение для Windows, позволяющее эффективно повысить безопасность системы. Большинство организаций предполагают, что хакеры взламывают их, мотивируясь ценностью информации, используемой компаниями для предоставления своих услуг. Но правда такова, что кибер преступников волнует ценность корпоративных, личных, а также финансовых данных. Многие атаки, помимо этого, совершаются на системы из-за ценности их процессорной мощности.

Так как Windows инфраструктура постоянно растёт и развивается, то для экспертов безопасности становится всё сложнее видеть все острые углы обслуживаемой архитектуры, а Вам необходимо знать досконально все уязвимые места Вашего RDP сервера для сглаживания рисков взлома. Расширенная технология применяемая в RDS-Knight комбинирует самые последние познания и внутреннее понимание сути проблемы нашей элитной командой RDP специалистов по кибер безопасности принесённое из реального опыта по предотвращению аттак.

Приложение предоставляет пять основных видов защит:

  • Запрет для открытия rdp сессий их "чужих" стран.
  • Запрет пользователям подключаться в ночное время.
  • Защита от brute-force атак.
  • Защита профиля пользователя.
  • Запрет соединения от несанкционированного устройства.
RDS Knight
RDS Knight
RDS Knight
RDS Knight
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $485
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 156
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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Отзывы о программе RDS Knight

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