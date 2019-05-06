Wise Hotkey для Windows

Wise Hotkey 1.25.55

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wise Hotkey 1.25.55Описание   Скачать Wise Hotkey 1.25.55СКАЧАТЬ (3,03 Мб) Скриншоты Wise Hotkey 1.25.55Скриншоты (5)   Статистика Wise Hotkey 1.25.55Статистика   Отзывы о Wise Hotkey 1.25.55Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wise Hotkey - утилита, с помощью которой вы сможете назначить пользовательские "горячие" клавиши в системе Windows. Представляет собой панель быстрого запуска с возможностью запуска приложений, открытия папок в проводнике и просмотра выбранных сайтов.

Задействует клавишу Alt в сочетании с основным числовым рядом 1-9, комбинации клавиши Ctrl и цифровым рядом на вспомогательной клавиатуре Num Lock, а также Ctrl в сочетании с F1-F12. Есть возможность установки своих комбинаций.

Особенности приложения:

  • Быстрое открытие:
    • различных программ
    • определенных папок
    • заданных интернет-страниц
  • Установка собственных комбинаций "горячих" клавиш
  • Простой и понятный интерфейс
  • Никаких дополнительных настроек
  • Возможность запуска с системой
Что нового в Wise Hotkey 1.25.55?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
Wise Hotkey
Wise Hotkey
Wise Hotkey
Wise Hotkey
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $12.24
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБыстрый запуск, доступ
ТОП-сегодня раздела "Быстрый запуск, доступ"
 

RocketDock 1.3.5

RocketDock - Панель для быстрого запуска программ в стиле Mac OS - анимированная и с изменяемой степенью прозрачности

Winstep Nexus 19.2

Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного

DR FlashDesktop 1.1

DR FlashDesktop - программа является практичным решением и украшением для любой флешки. Прямое предназначение - это быстрый доступ к наиболее часто используемым

Start Menu 10 6.1

Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и

USB Flash Drives Control 4.1.0.0

USB Flash Drives Control - небольшая и простая в использовании программа, которая после инсталляции находится в системном трее и обеспечивает быстрый доступ к

Startup Delayer 3.0 Build 366

Startup Delayer - простая программа для оптимизации процесса автозагрузки приложений в ОС Windows. Позволяет установить временную задержку и порядок для каждой

скачать Adguard

Отзывы о программе Wise Hotkey

Admin

Отзывов о программе Wise Hotkey 1.25.55 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 