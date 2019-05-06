Wise Hotkey

RocketDock 1.3.5
RocketDock - Панель для быстрого запуска программ в стиле Mac OS - анимированная и с изменяемой степенью прозрачности
Winstep Nexus 19.2
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного
DR FlashDesktop 1.1
DR FlashDesktop - программа является практичным решением и украшением для любой флешки. Прямое предназначение - это быстрый доступ к наиболее часто используемым
Start Menu 10 6.1
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и
USB Flash Drives Control 4.1.0.0
USB Flash Drives Control - небольшая и простая в использовании программа, которая после инсталляции находится в системном трее и обеспечивает быстрый доступ к
Startup Delayer 3.0 Build 366
Startup Delayer - простая программа для оптимизации процесса автозагрузки приложений в ОС Windows. Позволяет установить временную задержку и порядок для каждой