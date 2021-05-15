SurfEasy VPN - бесплатный VPN-клиент, который обеспечивает вам анонимный и безопасный веб-серфинг без ведения логов с первоклассной защитой, который защищает вашу персональную информацию и шифрует все передаваемые данные.

Присутствует возможность обезопасить себя на всех ваших Android устройствах (можно подключить до пяти устройств) в любом месте, где вы окажетесь.

Ключевые возможности: