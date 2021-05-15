SurfEasy VPN для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 385 | Статистика
Размер:21,76 Мб
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SurfEasy VPN - бесплатный VPN-клиент, который обеспечивает вам анонимный и безопасный веб-серфинг без ведения логов с первоклассной защитой, который защищает вашу персональную информацию и шифрует все передаваемые данные.

Присутствует возможность обезопасить себя на всех ваших Android устройствах (можно подключить до пяти устройств) в любом месте, где вы окажетесь.

Ключевые возможности:

  • Онлайн-поддержка пользователей.
  • Защита точек доступа Wi-Fi.
  • Шифрование всего трафика на мобильном устройстве.
  • Более десяти стран, включая США и Великобританию.
  • Скрытие IP-адреса и географического местоположения.
  • Просмотр сайтов анонимно, избегая отслеживания.
  • Доступ к заблокированным сайтам из любой точки мира.
  • Обход брандмауэров для веб-серфинга без ограничений.
  • Разблокирование любимых сайтов и приложений.
Что нового в SurfEasy VPN 4.1.5?
  • Улучшена производительность
  • Исправлены ошибки
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