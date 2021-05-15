SurfEasy VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SurfEasy Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 385 | Статистика
|Размер:
|21,76 Мб
|СКАЧАТЬ
SurfEasy VPN - бесплатный VPN-клиент, который обеспечивает вам анонимный и безопасный веб-серфинг без ведения логов с первоклассной защитой, который защищает вашу персональную информацию и шифрует все передаваемые данные.
Присутствует возможность обезопасить себя на всех ваших Android устройствах (можно подключить до пяти устройств) в любом месте, где вы окажетесь.
Ключевые возможности:
- Онлайн-поддержка пользователей.
- Защита точек доступа Wi-Fi.
- Шифрование всего трафика на мобильном устройстве.
- Более десяти стран, включая США и Великобританию.
- Скрытие IP-адреса и географического местоположения.
- Просмотр сайтов анонимно, избегая отслеживания.
- Доступ к заблокированным сайтам из любой точки мира.
- Обход брандмауэров для веб-серфинга без ограничений.
- Разблокирование любимых сайтов и приложений.
- Улучшена производительность
- Исправлены ошибки
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Admin
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