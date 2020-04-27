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Racing Horizon для Android

Racing Horizon 1.1.3 для Android

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Описание Racing Horizon 1.1.3 для AndroidОписание   Скачать Racing Horizon 1.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (83,88 Мб) Скриншоты Racing Horizon 1.1.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Racing Horizon 1.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Racing Horizon 1.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Racing Horizon – красочные локации, яркие и быстрые машины могут надолго увлечь любителей гонок. Выполняйте задания, участвуйте в онлайн-гонках с игроками со всего мира или попробуйте сбежать от назойливых полицейских.

Особенности игры включают:

  • Одиночные задания в режиме карьеры и мультиплеер для игры с пользователями со всего мира.
  • Режим полицейской погони.
  • Гоночный заезд на время.
  • Свободный режим для езды без стресса.
  • Уникальное звуковое сопровождение для каждого автомобиля.
  • Внешнее и внутреннее улучшение автомобиля.
  • Функция «Slow Motion» для ювелирных обгонов.
  • Различные погодные условия влияют на итоговый заработок.
Racing Horizon
Racing Horizon
Racing Horizon
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 972
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
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Отзывы о программе Racing Horizon

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