SurfEasy VPN для Windows

SurfEasy VPN 3.13.41

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Описание SurfEasy VPN 3.13.41Описание   Скачать SurfEasy VPN 3.13.41СКАЧАТЬ (46,03 Мб) Скриншоты SurfEasy VPN 3.13.41Скриншоты (6)   Статистика SurfEasy VPN 3.13.41Статистика   Отзывы о SurfEasy VPN 3.13.41Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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SurfEasy VPN - приложение, которое надежно защищает конфиденциальность, безопасность и анонимность пользователя в сети Интернет, причем, что немаловажно, может работать во всех сетях и на всех устройствах, включая телефоны, планшеты и персональные компьютеры.

Принцип работы программы схож с многими другими анонимайзерами и VPN-клиентами: Интернет-подключение шифруется через высокоскоростную виртуальную частную сеть (VPN), за счет чего и обеспечивается безопасность и приватность при серфинге, использовании электронной почты, мессенджерами и т.п.

Основные возможности SurfEasy Free VPN

  • Защита интернет-подключения в зонах Wi-Fi и незащищенных сетях.
  • Скрытие реального IP-адреса, благодаря чему можно сохранять полную анонимность и не бояться, что вас смогут отследить.
  • Полная конфиденциальность и защита от хакеров, инструментов отслеживания и мониторинга сети.
  • Блокировка трекеров рекламы.
  • Обход брандмауэров и получение доступа к заблокированным сайтам и приложениям.
  • Шифрование всего трафика с использованием алгоритмов банковского класса надежности.
  • Разблокировка Facebook, Netflix, Hulu, Pandora и других сайтов с географическими ограничениям.
  • Разблокировка VOIP-сервисов, таких как Skype и Viber.
  • Выбор доступных серверов в различных странах (Австралия, Бразилия, Канада, Германия, Великобритания, Япония, Сингапур и США).
  • Работа во всех сетях и на всех устройствах (телефоны, планшеты и персональные компьютеры).

Примечание! Бесплатная версия программы дает возможность подключить до 5 устройств и получить 500 МБ защищенного трафика в месяц.

SurfEasy VPN
SurfEasy VPN
SurfEasy VPN
SurfEasy VPN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 3 258
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе SurfEasy VPN

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