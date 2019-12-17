Adblock Plus для iOS

Adblock Plus 2.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Adblock Plus 2.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adblock Plus 2.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (35.9 Мб) Скриншоты Adblock Plus 2.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Adblock Plus 2.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adblock Plus 2.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Adblock Plus - полезное приложение для iPhone и iPad, с помощью которого можно избавиться от надоедливых объявлений в Safari на своем мобильном устройстве.

Благодаря блокированию рекламы создаются препятствия для проникновения опасного содержимого (вредоносных кодов и программ слежения, которые могут скрываться за рекламными объявлениями), уменьшается риск заражения вредоносными программами, а также усиливается защита личной информации от несанкционированного доступа.

Ключевые особенности программы:

  • Назойливая реклама блокируется, по умолчанию демонстрируются некоторые ненавязчивые рекламные объявления.
  • Возможность изменять настройки.
  • Более эффективный просмотр интернет-страниц.
  • Сохранность персональных данных и продление времени работы батареи.
  • Совместимость с устройствами под управлением iOS 9, включая iPhone 4s и более поздние модели, iPad 2 и более поздние модели, iPad mini и более поздние модели (более ранние (не 64-битные) устройства, такие как iPhone 4 или iPad, не поддерживаются).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Adblock Plus
Adblock Plus
Adblock Plus
Adblock Plus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 382
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСистема
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Отзывы о программе Adblock Plus

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