Lim Online TV для Windows
|Оценка:
|3.72/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категория:
|Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 607 | Статистика
|Размер:
|3,35 Мб
|СКАЧАТЬ
Lim Online TV - удобное приложение для тех пользователей, кто хочет смотреть любимые каналы не отходя от компьютера.
Программа имеет небольшой вес и после установки сразу готова к работе. Список каналов автоматически обновляется с сервера, а это значит, что вы всегда будите смотреть только лучшие каналы. Список каналов будет пополняться автоматически.
Теперь с помощью данной программы смотреть фильмы, мультики, любимые сериалы можно прямо на компьютере. На работе нет телевизора, не беда скачайте данную программу и вы не пропустите любимое кино даже на работе.
- Исправление ошибок.
- Оптимизация программы.
- Улучшено получение списка каналов.
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме...
IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных...
Мультиплатформенный плеер, который является инструментом для комфортного просмотра IPTV, и...
Zona - это целый портал для просмотра телевидения, фильмов, сериалов, прослушивания радио и скачивания игр...
SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы,...
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...
Отзывы о программе Lim Online TV
Vitaliy про Lim Online TV 1.1 [20-09-2017]
Во всех программах от Slim защитник Виндовз показывает наличие вирусов.
2 | 2 | Ответить