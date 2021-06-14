Lim Online TV для Windows

Описание
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Оценка: 3.72/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 607 | Статистика
Размер:3,35 Мб
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Lim Online TV - удобное приложение для тех пользователей, кто хочет смотреть любимые каналы не отходя от компьютера.

Программа имеет небольшой вес и после установки сразу готова к работе. Список каналов автоматически обновляется с сервера, а это значит, что вы всегда будите смотреть только лучшие каналы. Список каналов будет пополняться автоматически.

Теперь с помощью данной программы смотреть фильмы, мультики, любимые сериалы можно прямо на компьютере. На работе нет телевизора, не беда скачайте данную программу и вы не пропустите любимое кино даже на работе.

Что нового в Lim Online TV 1.2?
  • Исправление ошибок.
  • Оптимизация программы.
  • Улучшено получение списка каналов.
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Отзывы о программе Lim Online TV

Vitaliy про Lim Online TV 1.1 [20-09-2017]

Во всех программах от Slim защитник Виндовз показывает наличие вирусов.
2 | 2 | Ответить

Дмитпий про Lim Online TV 1.0 [23-07-2017]

Не ясно где кнопки настроек ?
2 | 2 | Ответить

vovchik_63 про Lim Online TV 1.0 [23-07-2017]

Глючит.
2 | 2 | Ответить

hastor про Lim Online TV 1.0 [19-07-2017]

ТВ каналы не работают.
2 | 2 | Ответить

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