Lim Online TV - удобное приложение для тех пользователей, кто хочет смотреть любимые каналы не отходя от компьютера.

Программа имеет небольшой вес и после установки сразу готова к работе. Список каналов автоматически обновляется с сервера, а это значит, что вы всегда будите смотреть только лучшие каналы. Список каналов будет пополняться автоматически.

Теперь с помощью данной программы смотреть фильмы, мультики, любимые сериалы можно прямо на компьютере. На работе нет телевизора, не беда скачайте данную программу и вы не пропустите любимое кино даже на работе.